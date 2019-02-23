「綠邀蔡英文、藍邀盧秀燕」　立委補選之戰鹿港硝味濃

▲彰化立委補選，國民黨候選人柯呈枋繼17日合體高雄市長韓國瑜後，24日將邀請台中市長盧秀燕到彰化鹿港掃街。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣立委第一選區（鹿港、和美區）立委補選，被國民兩黨視為2020總統大選的前哨戰，距離投票日只剩不到1個月，24日國、民兩黨分別成立秀水後援會，總統蔡英特地南下請百工百業挺黃振彥，藍軍則邀請台中市長盧秀燕及立委蔣萬安等人為柯呈枋站台，雙方對這一役都有勢在必得的決心。

▲彰化立委補選，24日總統蔡英文（中）將到彰化為立委候選人黃振彥（左）助選。

現任彰化縣立委黃秀芳、陳素月及洪宗熠等三人全是民進黨員，對於這一席立委補選，民進黨由前鹿港鎮長黃振彥出馬角逐，而國民黨則是推出前彰化縣長柯呈枋對戰，兩黨都不敢忽視，民進黨主席卓榮泰與總統蔡英文將於今明2天分別南下為黃振彥站台，誓將黃振彥送進立法院，讓彰化縣4棒立委全壘打。

24日下午小英總統在彰化行程排滿滿，2時在秀水鄉成立黃振彥秀水後援會。3時在鹿港舉辦百工百業挺彥，4時30分許在和美鎮龍華慈惠堂參拜祈福。

柯呈枋也不甘示弱，繼上周與高雄市長韓國瑜合體掃街站台後，24日再請出紅不讓的台中市長盧秀燕，下午13時30分許在鹿港掃街，從「玉珍齋」前集合，到第一市場再到鹿港老街，桂花巷藝術村等，預估會在人潮擁擠的鹿港老街造成轟動，15時許，秀水後援會成立大會，也將會有立院男神蔣萬安站台。

藍綠大咖明日齊聚秀水鄉，也將為彰化立委補選投下震撼彈，至於柯、黃兩人誰會得到選民青睞，3月16日補選投票日將見真章。

【其他新聞】



►影／療癒片！她逆向騎腳踏車還低頭滑手機 「直直撞上汽車」自摔



►三角畸戀勒殺情敵公墓埋屍 撿骨師故意殺人起訴