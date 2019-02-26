台灣高鐵票助弱勢　走出戶外體驗人生美好

▲▼ 台灣高鐵以實際行動幫助弱勢團體走出戶外，體驗人生美好。（圖／台灣高鐵提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣高鐵公司為幫助身心障礙團體，鼓勵他們走出戶外、擴大生活視野，並實現搭高鐵旅遊夢想，26日特別由高鐵嘉義站站長毛家鵬前往「嘉義縣私立大林教養院」致贈高鐵車票，讓身心障礙的朋友們能夠搭乘高鐵到台北欣賞城市之美。其中不少院生將是人生第一次搭高鐵初體驗，期待在與同伴們的歡笑聲中，開啟美好旅途。



教保員26日上午帶領院生們熱情表演輕快節奏的《踩踩踩》以及《布穀拉夫》等舞蹈來歡迎台灣高鐵嘉義站人員。

大林教養院院長劉美玲表示，院生們受限於身體條件及交通工具、時間等因素，出門旅行相當不容易，高鐵更是從沒搭過，院生們得知可以搭高鐵去旅行，興奮到睡不著覺。這次特別感謝高鐵嘉義站的規劃與安排，讓這群渴望搭高鐵的院生有機會體驗一趟充滿愛心與知性的極速之旅，相信這份來自高鐵的愛心贈禮，也是給予身心障礙朋友最有力的支持與鼓勵。



高鐵嘉義站站長毛家鵬表示，台灣高鐵以善盡企業社會責任的心情，安排大林教養院院生搭乘高鐵出遊，期盼能協助這些院生走出戶外，接觸社會，讓他們擁有更多和外界互動的美好體驗。也藉由這樣的活動，希望社會大眾共襄盛舉，一同關懷弱勢，幫助更多需要幫助的人。