高鐵商務車廂9折優惠4／1取消　北高票價「單趟貴250元」

▲高鐵商務車廂取消9折票價。（圖／記者曹悅華攝）

生活中心／台北報導

高鐵商務車廂車票目前皆以9折價格出售，不過台灣高鐵考量到尖峰時段長途區間一票難求，決定自4月1日（一）起將全票售價由現行9折調整回原價，3月5日起開放預售。以南港到高雄的商務車廂票價試算，3月底前的現行票價為2250元，4月1日起調回至2500元的原價，足足多出250元。

據了解，這是高鐵商務艙第二次減少優惠，高鐵商務車廂全票曾以8折優惠銷售，後來在2017年8月調整，將原本的8折調整為9折，如今又從9折調回原價。台灣高鐵表示，商務車廂乘載率已提升，且尖峰時段部分車次更出現一位難求之狀況，為維持商務車廂服務品質才出此一決定。

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商務車廂票價從原本的9折優惠調回原價，實際影響為何？以台北到高雄為例，3月底前商務車廂全票票價為2195元，4月起變為2440元，貴245元；南港到高雄則是從2250元調整至2500元，貴250元；台北到台中也從1125元調整至1250元，貴125元。

▲高鐵尖峰時段經常一位難求。（示意圖／記者林敬旻攝）

高鐵表示，本案為常態性行銷優惠檢討，商務車廂信用卡升等優惠仍將持續實施，4月1日起之升等優惠規則，將在3月底前公告於高鐵企業網站，同時，符合購買敬老、愛心、孩童票資格旅客之票價不變，仍維持為政府備查票價5折。

高鐵補充，為提供商務車廂乘客更滿意的旅程體驗，將自3月起調整商務車廂免費供應的點心品項，除保留原旅客反應很好的點心外，特別精選8項甜點心、8項鹹點心，以呈現在地食材特色、推廣台灣本土品牌、協助相關弱勢團體為主軸，再注入口味創新及國際潮流的新體驗。

▲高鐵商務艙車廂。（圖／記者賴文萱攝）