把拔那有漂亮姨！跟屁蟲兒「眼睛亮了」丟包媽狂奔　網笑噴：性向正常

▲原PO說「爸爸那有漂亮阿姨」，竟然成功引開兒子。（示意圖／Pakutaso）

網搜小組／綜合報導

許多小朋友都很黏人，爸媽在哪就跟到哪，一位媽媽日前PO文表示，老公在房間滑手機，她去廁所時，兒子也「一屁股」地要跟她進去。原PO說了2次「去找爸爸」都沒用後，接著用一句「爸爸那裡有漂亮阿姨喔！」成功讓兒子「眼睛發亮、頭也不回」地跑了，讓原PO直呼「沒禮貌的孩子，你媽也很正啊！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》表示，當時老公在房間滑手機，她則是要去廁所，「這小子一屁股跟著我進去」，接著就有了以下對話：

請繼續往下閱讀...

兒子：媽媽～～

原PO：你去找爸爸～

兒子：媽媽抱抱～～

原PO：去找爸爸玩玩具～～

兒子：（繼續撒嬌）媽媽～～媽媽～～

原PO：……去找爸爸，爸爸那裡有漂亮阿姨喔！

沒想到聽到最後一句後，「這小子居然眼睛發亮馬上頭也不回的狂奔去房間」，讓原PO好氣又好笑，只能在最後標註「#最好真的有漂亮阿姨啦」、「#沒禮貌的孩子你媽也很正啊！」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲兒子通常都很黏媽媽。（示意圖／pixabay）

看到貼文後，其他人紛紛笑噴「他可能原本想說今天沒漂亮阿姨來了，結果真的有漂亮阿姨」、「別人的媽媽是漂亮阿姨，自己的是虎姑婆」、「其實漂亮阿姨都在低槽」、「如果小孩真的看到漂亮阿姨，但是妳看不到的話，可以改PO靈異公社啊」、「性向測驗：正常（蓋章」、「你鵝子根本是小新吧？」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！