台大恐怖男涉性侵偷拍女友性愛照　W女提告：希望他受懲罰

▲台大謝姓高材生涉對女友性侵、偷拍性愛照，正由台北地檢署偵辦中。（圖／東森新聞）

記者劉昌松／台北報導

台大謝姓學生遭被多位3名前女友指控軟禁、毆打、性侵案，傳出謝男已經向校方申請休學，不過其中一名被害人W女，不希望再有女性受害，已在23日主動到台北地檢署控告謝男涉嫌家暴傷害、性侵等罪，北檢隨即分案由檢察官歷經一個小時庭訊了解案情後，近期將傳喚相關人釐清。

據了解，W女指控，她在2018年和謝男交往期間，謝男只要不開心，就會捏打她的胸部，還曾用腳踏車丟她，有次和朋友去看演唱會，結束後，遇到在捷運站出入口等她的謝男，謝男當眾她打巴掌。

▲ W女指控台大謝男心情不好就會捏打她的胸部。（圖／當事人提供、記者劉昌松翻攝）

此外，謝男也曾向W女炫耀，收藏其她女性的裸照、性愛照，還用綽號、代號分類存檔，問W女要不要看，W女發現其中也有自己的名字，為了避免再有女性受害，也希望謝男受到應有的懲罰，因此儘管事件在22日曝光後，W女承受不少親友壓力，但仍決定在隔天，由朋友陪同，到北檢提告。

而目前曝光的被害人中，除W女已提告外，C女在2018年間，就已控告謝男毆打、咬傷她的臉頰，涉嫌家暴傷害罪，但沒多久又撤回告訴；L女則尚未向檢警提告。

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