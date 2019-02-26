控台大男軟禁性侵「收藏前任裸照」　前女友提告：不想再看到他

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台大謝姓高材生被兩任前女友指控軟禁性侵，後來又出現疑似第三名被害人，不過她心軟撤告。最一開始跳出來揭發此事的W女23日已前往台北地檢署說明案情，並當場決定提告妨害性自主、傷害等罪；她低調表示，因為不熟悉法律所以起初沒有提告，現在只希望不要再有其他女性受害。

整件事情是在本月22日曝光，W女和另一名L女向媒體控訴受到謝男言語及肢體暴力威脅，其中一人提到，剛在一起時就有發覺不對勁，男方脾氣變得和交往前不太一樣，還會用手機定位監控她的行蹤，甚至向朋友揚言要殺她全家，「在一起的時候他有問我要不要看（別人的裸照），就之前的人，我發現一個資料夾，是我自己的名字，後來他下一個女朋友也有看到，所以應該是沒有刪。」

雖然謝男事後有錄製道歉影片，還一邊道歉一邊嘆氣，甚至不敢正眼看向鏡頭，但檢方發現，他過去曾被女友提告，後來又都撤告，擔心可能有更激烈的行為，未來不排除會分案調查。而最一開始跳出來的受害者W女23日已前往台北地檢署說明案情，並當場決定提告妨害性自主、妨害秘密、傷害與家暴傷害罪，她向《蘋果日報》表示，往後不想再見到前男友，之前是因為不熟悉法律才沒有提告，現在只希望不要再有其他女姓受害。

▲謝男在道歉影片中頻頻嘆氣。（圖／東森新聞）

不過，除了上述兩名前女友之外，22日也有一名C女聲稱自己也是受害者，她是在2018年間開始和謝男同居，同年8月就被打傷，甚至還被咬臉頰，之後帶著驗傷單到警局準備提告，但就在開庭前又突然撤告。當時檢方為求慎重，傳喚C女確認是否真的不提告，這才發現她竟然還和謝男住在一起，趕忙找來社工協助，再依《家庭暴力防治法》開出臨時保護令，這才確保她完全脫離魔掌。

▼前女友擔心謝男會變成下一個「台大宅王」。圖為張彥文高院更審出庭時的模樣。（圖／記者吳銘峯攝）

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