　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

控台大男軟禁性侵「收藏前任裸照」　前女友提告：不想再看到他

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

突發中心／綜合報導

台大謝姓高材生被兩任前女友指控軟禁性侵，後來又出現疑似第三名被害人，不過她心軟撤告。最一開始跳出來揭發此事的W女23日已前往台北地檢署說明案情，並當場決定提告妨害性自主、傷害等罪；她低調表示，因為不熟悉法律所以起初沒有提告，現在只希望不要再有其他女性受害。

整件事情是在本月22日曝光，W女和另一名L女向媒體控訴受到謝男言語及肢體暴力威脅，其中一人提到，剛在一起時就有發覺不對勁，男方脾氣變得和交往前不太一樣，還會用手機定位監控她的行蹤，甚至向朋友揚言要殺她全家，「在一起的時候他有問我要不要看（別人的裸照），就之前的人，我發現一個資料夾，是我自己的名字，後來他下一個女朋友也有看到，所以應該是沒有刪。」

雖然謝男事後有錄製道歉影片，還一邊道歉一邊嘆氣，甚至不敢正眼看向鏡頭，但檢方發現，他過去曾被女友提告，後來又都撤告，擔心可能有更激烈的行為，未來不排除會分案調查。而最一開始跳出來的受害者W女23日已前往台北地檢署說明案情，並當場決定提告妨害性自主、妨害秘密、傷害與家暴傷害罪，她向《蘋果日報》表示，往後不想再見到前男友，之前是因為不熟悉法律才沒有提告，現在只希望不要再有其他女姓受害。

▲▼台大男遭控軟禁性侵。（圖／東森新聞）

▲謝男在道歉影片中頻頻嘆氣。（圖／東森新聞）

不過，除了上述兩名前女友之外，22日也有一名C女聲稱自己也是受害者，她是在2018年間開始和謝男同居，同年8月就被打傷，甚至還被咬臉頰，之後帶著驗傷單到警局準備提告，但就在開庭前又突然撤告。當時檢方為求慎重，傳喚C女確認是否真的不提告，這才發現她竟然還和謝男住在一起，趕忙找來社工協助，再依《家庭暴力防治法》開出臨時保護令，這才確保她完全脫離魔掌。

▼前女友擔心謝男會變成下一個「台大宅王」。圖為張彥文高院更審出庭時的模樣。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼台大宅王張彥文高院更審時出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

相關新聞

►2女控台大男友性侵、奪衣軟禁　「怕他變成下一個宅王」

►影／台大恐怖男施暴3女友再道歉！　C女被咬傷臉卻心軟撤告

►影／台大男遭控軟禁性侵　前女友曝：他還問要不要看別人裸照

ET快訊
美國又派來2軍艦　美太平洋艦隊證實：飛彈驅逐艦通過台海

關鍵字：家暴,台大,恐怖情人,性侵

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2女控台大男友性侵、奪衣軟禁　「怕他變成下一個宅王」

跟監目睹妻牽小王進摩鐵　綠帽夫80萬賠償金還是全飛了

員林家樂福便利購228吹熄燈號　3年內掰了彰化人嘆：動線輸全聯

影／韓國瑜被打壓？晚宴苦等不到吉隆坡市長　台商：行程太高調

女大生邊騎邊看手機導航「撞上法拉利488」　維修費92萬元

小五數學「做蘋果派用掉三分之二麵粉，求糖用量」　博士班也放棄

控台大男軟禁性侵「收藏前任裸照」　前女友提告：不想再看到他

交往時間、大戰地點曝光！整型醫俠VS仙氣女醫「亂鬥19回」出人命　妻一聽臉綠爆

遭23歲閨蜜設局！她被扒衣電擊「強拍女僕照」虐30分鐘…5女被起訴

涉海生館詐貸！法院深夜「裁准羈押禁見」　陳慶男癱坐輪椅無語

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

橘子居然用烤的?溢出金黃泡沫 走訪客家文化嚐到「阿嬤的智慧」

台中角頭「要命小方」小弟出殯 80輛總值7億超跑車隊風光送行

哈士奇「技癢秀歌喉」阿嬤陪練 O型嘴二重唱讓網噴笑：沒白養！

手扒雞手套2步驟「變合身」　握緊手腕用力拉改造防鬆垮

全台最高摩天輪陷粉橘雲海！　海拔384米夕陽美出新高度

吳謹言爆秘戀《延禧攻略》鮮肉男神！　峇里島海邊約會被捕獲

泰國版《Produce 101》MV曝光　網一聽虧「像去廟裡的感覺」

控台大男軟禁性侵「收藏前任裸照」　前女友提告：不想再看到他

交往時間、大戰地點曝光！整型醫俠VS仙氣女醫「亂鬥19回」出人命　妻一聽臉綠爆

遭23歲閨蜜設局！她被扒衣電擊「強拍女僕照」虐30分鐘…5女被起訴

涉海生館詐貸！法院深夜「裁准羈押禁見」　陳慶男癱坐輪椅無語

疑搶快爆糾紛！新莊男怒揮鐵鎚砸騎士　正中手臂「砰一聲」店家嚇壞

萬里倉儲藏10億元毒品！恐殘害2500萬人　高檢署宣布破獲

快訊／手機充電突爆炸！新北男浴火「踏血腳印」逃生…鄰居全嚇傻

國泰世華打臉郭新政！　爆料員工不存在！銀行副總怒提告

敬鵬惡火3指揮官全身而退　殉職消防員妹：拿我哥生命開玩笑

「有人頭被砍掉了！」　2男吸毒出現幻覺...亂報警露餡

日本女生都在研究的格紋裙穿搭　百褶款式變氣質美裙最顯瘦

川普搭機前往越南會面金正恩！再提無核化：北韓經濟會變好

「全台第一野溪祕境」驚見封山路霸！一人要價1千5…囂張嗆：我們寧可人家不要來

控台大男軟禁性侵「收藏前任裸照」　前女友提告：不想再看到他

兩會前瞻／「習五點」一錘定音　兩會涉台「聊備一格」

快訊／《還願》從台灣STEAM下架？網驚：夜襲　「赤燭包子」回應了

天兵同事離職想回鍋！跪求幫跟老闆說好話　他傻眼：要幫嗎

美國又派來2軍艦　美太平洋艦隊證實：飛彈驅逐艦「通過台海」！

交往時間、大戰地點曝光！整型醫俠VS仙氣女醫「亂鬥19回」出人命　妻一聽臉綠爆

影／英特爾MWC大秀5G實力　AT＆T、諾基亞等客戶採用

重慶公車疑煞車失靈衝人行道 「保齡球式」狠撞！2死13傷

社會熱門新聞

快訊／新北驚傳火警！平頭男踏血..

已婚男醫外遇美女醫19次　出庭..

遭影射副總莊秀珠、國泰世華銀雙..

雄女學霸前男友有望進台大醫科「..

美女醫戀帥醫　通姦4次出人命

時間地點曝光！整型醫與仙女醫大..

客廳啪啪姪女！妻子看到崩潰

新FOCUS全台首撞　姐弟試車..

疑搶快爆糾紛！男怒揮鐵鎚砸騎士

老師滑手機救生員聊天　男童泳池..

她遭閨蜜設局虐30分鐘！霸凌5..

法院深夜裁准羈押　陳慶男癱坐輪..

17歲少年借400萬名車　撞護..

服飾店竟是洗錢中心　闆娘1年撈..

更多熱門

相關新聞

薇閣高中學生曝想當醫生「暖心原因」

台北薇閣高中今年學測27人拿下4科滿級分，學生們每一位目標明確往自己心中夢想前進，今（25日）放榜後，其中4位學生向《ETtoday新聞雲》分享平時讀書秘訣，其中最大的關鍵就是「時間管理」和「懂得玩也要懂得讀書」。

狼母放縱情夫性侵女兒　遭判6個月

陸生留美涉性侵5女　勒索不成散佈不雅片

社工玩《還願》　揭民70年代社會悲歌

楊文科訪管中閔　爭竹北台大附中

讀者迴響

發燒話題

奧斯卡 好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

快訊／新北驚傳火警！平頭男踏血腳印逃生

已婚男醫外遇美女醫19次　出庭細數

Ella成功了！挑戰《你要的全拿走》飆完還不喘

南一中學生錄取最難進大學　獎學金千萬

直播拍賣天王！億元遊艇「0元起標賣」

住宅轉租新制6/1上路　電費、押金上限全改

孫安佐新對象超萌真面目曝光：她是我的菜

臉油＝慾望強！渣男專屬7好色面相

吳謹言、洪堯情侶裝親密照流出！

下田驚見「化石級」人齒怪物！她秒驚呆

國小作業難倒家長　一條線神破解

2歲女童慘墜18樓　奇蹟生還

盤商剝削　旗山蕉農：韓國瑜下台

安啾遭罵「長得不好看」首吐心聲！

遭影射副總莊秀珠、國泰世華銀雙雙提告

更多

最夯影音

更多

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

橘子居然用烤的?溢出金黃泡沫 走訪客家文化嚐到「阿嬤的智慧」

台中角頭「要命小方」小弟出殯 80輛總值7億超跑車隊風光送行

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面