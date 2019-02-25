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從社工角度看《還願》！他揭1980s寫實社會悲歌　曝「赤燭想說的事」

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《還願》風潮席捲 對岸玩家自製體驗空間笑翻網友 。（圖／廠商提供）

▲《還願》風潮席捲 。（圖／廠商提供）

網搜小組／綜合報導

國產遊戲《還願》推出後造成玩家轟動，驚悚的故事劇情和場景嚇壞不少網友，不過也有專業社工師揭開遊戲製作公司背後的初衷，從家暴、童年陰影等角度道出台灣1980年代的社會悲歌，讓作者感慨萬分，網友們也更深刻了解故事背後意義。

《還願》背景是由台灣1980年代一家三口的故事所組成，女星鞏俐芳和編劇杜豐于結婚後生下女兒杜美心，自己也因為家庭放棄演藝生涯，但是杜豐于的事業卻逐漸走下坡，讓他們不得不賣掉祖厝搬到舊公寓裡；爾後伴隨著爭吵，家裡的氣氛也越來越糟，女兒甚至出現了心理問題，爸爸也因為面子墜入迷信的深淵，最後搞到家破人亡。

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▲▼赤燭新作《還願》的13個現實冷知識。（圖／遊戲截圖）

▲《還願》其實反映了1980年代的真實社會情況。（圖／遊戲截圖）

臉書粉專「最靠北社工」就分享了一篇文章發表自己的看法，作者身為1980年代出生的社工，看到遊戲場景除了大起雞母皮，腦中也隨即浮現社會福利議題。作者表示，1993年「鄧如雯殺夫案」是《家庭暴力防治法》的緣起，直至1998年才開始實施，由此可知，1980年代根本沒有相關法規，社會上普遍都認為「清官難斷家務事」，「就像杜豐于損壞妻子的衣物、怒罵，或是小孩聽見父母爭執，看見家裡爭吵毀損的物品，這些家庭成員所受到的傷害，在當時根本無從保護起。」這是他每天工作時面對的家庭悲劇。

他表示，杜美心在房間裡聽到父母爭執一段，也讓他聯想到美心的身心症狀和他們有關。「目睹家暴」的兒童創傷絕不能輕忽，這些童年陰影給孩子所帶來影響實在不容小覷；然而關懷「目睹兒」的工作從2000年後才慢慢開始，「到2015年才正式被納入法令執行工作之中，美心根本來不及長大。」

▲▼家暴,暴力,受虐,性侵,昏迷,下藥,昏睡。（圖／翻攝pixabay）

▲家暴示意圖。（圖／翻攝pixabay）

另外作者也提到，杜豐于被妻子認為「愛面子勝過愛家」，其實也是許多男性被賦予社會期待的困境，其實2004年開始也有「男性關懷專線」，讓男人訴說自己的痛苦和挫折，也許就不會走上不歸路。「青少年精神疾病」、「民間信仰」也都是《還願》涉及的重點，他表示民俗信仰絕對有存在的必要，但也並非保證所有事情都能如意，過度相信甚至到走火入魔，是很危險的舉動。

最後他提到，關於家暴、婦女等法規保障都還沒完善的1980年代，《還願》反映了30歲以上的人的童年寫照。其實每個人都希望為家庭付出，都渴望有愛的家庭，「赤燭帶給我們的除了『不要輕易相信神棍以外』，也告訴我們現在和1980年代不同了，是個該好好照顧自己的時代，求助的方式會越來越多，傷痛也有不同的方式可以被理解。透過這個遊戲，也才能理解原來被嚇大的我們，真的不只是被嚇大，而是缺乏了許多許多的保護。」

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關鍵字：還願,赤燭,社工,家暴,家庭暴力防治法

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