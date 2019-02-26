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大陸下架還願　蘇貞昌嘆：台灣也曾禁歌 相信有天大陸會跟進民主

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記者蔣婕妤／台北報導

台灣赤燭遊戲公司所製作的《還願》話題持續延燒，先是被大陸網友發現遊戲中符咒出現「小熊維尼習近平」等語被陸方下架，結果讓遊戲話題更旺全球大賣，連行政院長副院長陳其邁26日晚間都開直播三小時玩破關。行政院長蘇貞昌26日接受民進黨立委莊瑞雄質詢時感嘆，台灣過去也曾走過禁歌的年代，相信大陸看到台灣的民主，有天也會跟上。

《還願》遊戲爆紅，連英國廣播公司（BBC）25日都報導，這款遊戲因為內含彩蛋，但指涉的對象是中國國家主席習近平而遭到中國大陸網友封殺，文中引述行政院副院長陳其邁讚賞《還願》，唯有擁有民主與自由的國家才能擺脫限制。

莊瑞雄26日質詢時問到，還願受到眾人矚目，但卻被大陸下架，甚至連台灣都找不到遊戲載點。蘇貞昌解釋，赤燭公司有說明僅是暫時下架、要進行品質檢測，至於大陸方面作法，他感嘆，「民主國家沒有在給人家下架的，所以我們台灣這麼自由、這麼民主、這麼好」，他說，台灣百無禁忌，但大陸是極權，跟台灣不一樣。

蘇貞昌感嘆，台灣也曾走過禁歌、禁電影的年代，他相信大陸看到台灣的民主自由，有一天也會想要跟進。

▲還願遊戲畫面。（圖／翻攝自Facebook／ 赤燭遊戲–還願預告片）

▲還願遊戲畫面。（圖／翻攝自Facebook／ 赤燭遊戲–還願預告片）

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關鍵字：蘇貞昌,還願,民主

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