柯文哲4天快閃訪以色列　6年前蔡英文也去過

▲總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲2019上半年度行程滿檔，除了3月要出訪美國外，還將在2月23日快閃出訪以色列，行程只有短短4天。有網友在臉書分享，總統蔡英文6年前也去過以色列，回台後還投書媒體分享心得，網友跟柯文哲喊話，「要選總統的話，學姐的話要聽喔｣。

柯文哲日前在臉書分享將訪以色列，他說，以色列是當今世界上資安系統最top的國家，資安系統多可以學習，此外產業創新也很頂尖，國防科技也領先相當多，去看一看一個小國在這麼惡劣的環境怎麼生存，900萬人口以色列可以活到現在祕訣是什麼。

柯文哲預計23日晚間8點出發飛往以色列參加全球市長會議，27日返國，快閃出訪4日。柯文哲第一天將在耶路撒冷參訪全球最大自駕車公司「自駕車之眼」（Mobileye）；隔日參觀猶太人大屠殺紀念館；第三天將參加專題講座，議題內容涵蓋安全暨智慧城市、資安防衛、以色列創新、檔案安全管理、交通與共享運輸等，同時也預計赴以色列創新局、魏茲曼科學研究院，規劃與國防相關議員會面。

有網友發現，蔡英文在2013年也曾到訪以色列跟柯文哲走過類似行程，要柯文哲如果要選總統要學學「學姐」，還說希望柯文哲能夠超越。當年蔡英文回台後曾把參訪心得投書媒體，以《以色列 以智慧超越限制》為題寫下，「我看到的，是一個在敵意與匱乏中求生存的國家。她有一種為了理念、權利、生存而爭鬥不懈的強烈意志，她的作為引起很多爭議與批評，也未必全屬合理，但她爭鬥得理直氣壯，而且這個爭鬥絕對不會終止。」