以色列總理飛去見普丁　柯文哲被放鴿子：國家都有緊急事件





▲台北市長柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）



記者楊亞璇／台北報導

柯文哲原訂25日與和其他參加「全球市長會議」的市長拜會以色列總理班傑明・納坦尼雅胡，不過卻因為班傑明・納坦尼雅胡要前往莫斯科見俄國總統普丁，無法與他們見面。

柯文哲也證實此事。他表示，國家都有緊急事件，一定是國家有外交危機，所以必須要去見普丁，最近以色列也要大選，所以一定政治上面臨什麼危機，要做這個操作，「反正人家的事，我們就看一看就好了。」

無獨有偶，高雄市長韓國瑜在馬來西亞的參訪行程，也被官員放鴿子，柯文哲表示，台灣的外交處境很正常，愈低調愈成功，愈高調愈容易被卡，像是美國、日本這種國家夠大，也不怕中國干擾，其他像小國家會有變卦，「所以我是覺得預料中的事」。

柯文哲下月16日將訪美，並預定在華府演講，柯文哲對此表示，講稿沒確定，不過大方向大概確定，「民主自由還是台灣價值的核心價值」。他也分享，昨天問以色列議員怎麼國會有友台小組，得到的回覆是，因為兩國有完全的民主，台灣跟以色列共享民主政治這一點，就是做朋友的最大理由，這是以色列大咖國會議員的論調。

柯文哲表示，以色列建國到現在都是聯合政府，他們很驕傲只靠聯合政府可以合作，對抗阿拉伯世界，全世界可以叫「民主國家」的國家二、三十個而已，「台灣竟然也是」，因此跟別人來往才知道自己的優點，找到價值，且一次又一次在不同地方驗證。