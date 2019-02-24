「只做最有效率那段」　柯文哲：無人車劃定公車專用道

▲ 柯文哲出訪以色列，首站參訪自駕車公司。（圖／北市府提供，下同）

記者楊亞璇／台北報導



台北市長柯文哲23日晚間啟程出訪以色列，24日首站參訪全球最大自駕車公司「Mobileye」，柯文哲談到在北市發展無人駕駛，認為一定優先劃定公車專用道，「只要做最有效率那段」。

柯文哲先前曾赴美參訪特斯拉，並搭乘無人車，這次到以色列也試乘自駕車。柯文哲表示，特斯拉在高速公路開，技術比較容易，因為只要應付旁邊車子，車道相當固定，但是在以色列開的是羊腸小道，還要應付突然出現的人車，要用人工智慧做影像判讀，裡面AI速度很快，技術一定很進步。

他表示，自駕車反應速度沒有那麼快，若有人突然出現沒有辦法應付，無法百分之百無人駕駛，還是需要人坐在上面控制，不過這技術開在高速公路一定沒問題。





柯文哲對於產業概念也有啟發，他認為，台灣產業ICT很強，但沒有辦法從頭做到尾，所以要想想看整個產業鍊中要擷取最有效率的一段，以色列新創產業也不是從頭做到尾，就是做到一個程度，公司就賣給INTEL，拿了152億美元，換算下來是台幣4500多億元，等於台北市三年總預算，沒有打算從頭做到尾。

柯文哲分析，因為一旦大量生產，就不是美國、中國的對手，所以他們的產業政策很清楚，就是擷取最有效率的一段來做，台灣產業也要思考找到最有效率的一段，「這個就要在經濟決策上相當高段。」

談到在北市發展無人駕駛，柯文哲說，台北市的優勢就是有公車專用道，因此不會要求無人車開進巷子，一定會先劃定公車專用道，包括交通號誌、馬路都會規劃，讓車子比較容易辨識位子，針對幾條專用道設計比較容易，這就是產業，不要幻想從頭做到尾，或是一次做到好，「只要做最有效率那段」，之後發展無人車就是公車專用道優先。