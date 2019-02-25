在台當兵浪費時間？王世堅：以色列很兇悍　柯文哲不敢罵





▲台北市議員王世堅。（圖／記者謝盛帆攝）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲出訪以色列，稱讚以色列將教育、國防、產業三合一結合，批評台灣當兵都在浪費時間，言論引發熱議。針對此事，民進黨台北市議員王世堅25日表示，柯文哲「柿子挑軟的吃」，不敢罵以色列，只罵台灣，因為「他知道人家以色列很兇悍！」

柯文哲24日提到，以色列很聰明，教育、國防、產業三合一，他們在高中階段挑成績好的資優生，讓他們在當兵的時候就做網軍，寫程式語言，聽說伊朗核子爐就是網軍侵入破壞的，然後這群網軍服完兵役出社會就開資安公司，以色列國防部再向他們買服務，從教育到國防，再到產業三合一，就變得很有效率。

柯文哲說，台灣就是教育、國防、產業沒有三合一，所以每個去當兵就覺得浪費時間，應該要挑人做特殊國防事業，然後畢業就繼續做，三個就合一了，所以現在回想起來，每個人去當兵就是浪費時間，替代役也是浪費時間，所以以色列這算是比較有效率、有思想的國家。

針對柯文哲的言論，王世堅25日受訪時稱，柯文哲就是不懂又愛亂罵，現在出了國，這個老毛病就又更嚴重了，上回出國是罵其他東南亞的國家，「這回我看他到以色列只會罵我們自己台灣，他是不敢罵以色列啦！柯文哲是『柿子挑軟的吃』，他知道人家以色列很兇悍，對國防的不懂又亂罵，我覺得這是最可惡的。」

此外，王世堅強調，柯文哲也當過兵，怎麼可以用言語羞辱全體國民當兵浪費時間？聽柯文哲講話才是浪費時間，現在已經浪費4年多了。最後，王世堅敬告柯文哲「不要丟人現眼」，與其在國外亂罵，不如發揮最大特色耍寶。