穿上網購性感豹紋衣「雙峰彈出」！她尷尬秒變AV女優…

Unfortunately #PLT did not live Upto outfit expectations this time. Don’t think it’s meant to be this revealing ey? #expectationvreality @OfficialPLT #wtf #bigboobproblems pic.twitter.com/zarmnt8AaK — shireen marie (@Queen_Shireen) 2019年2月23日

國際中心／綜合報導

「網購熱潮」幾乎是人人不可擋，但也常常鬧出尷尬事！瑪麗（Shireen Marie）日前在Twitter上分享自己在網路上訂購了一件豹紋印花剪裁的服裝，沒想到一穿上後，她的「雙峰」竟一覽無遺的「彈出」，讓她無奈地上傳照片表示，自己對這次購物感到相當失望。

據《每日郵報》報導，這件豹紋洋裝在網購平台「PrettyLittleThing」上以12英鎊（約新台幣480元）的價格出售，產品敘述中寫道，「此商品採用天鵝絨材質，整件衣服都以橙色豹紋印花為底，剪裁細膩，再配上高跟鞋，就能讓大家都為妳著迷。」

瑪麗趕緊下訂，沒想到原本應該在胸前開一個小口，能微露乳溝的衣服，被她穿起後竟「雙峰彈出」，巨乳一覽無遺，讓她尷尬又無奈地在Twitter上發文抱怨。對此，「PrettyLittleThing」也在瑪麗該篇貼文上回應，一定會進一步調查。

其實，瑪麗並不是第一位抱怨在「PrettyLittleThing」網站上購物失敗的客人，先前還有一位英國21歲女性，也在該購物網站上買了一件「開衩長袖黑色洋裝」，不料穿上後，洋裝下擺的高衩竟直直往上開到「肚臍」，私密處也全都露，完全無法穿出門，讓她超級崩潰。

▲ 高衩開到肚子的黑色洋裝。（圖／翻攝自twitter／@bethanie_nicola）

