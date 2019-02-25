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特力集團搶網購商機　全館精選佈置小物、裝修神器2折起

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特力家進駐蝦皮商城（圖／業者提供）

▲特力集團專業居家購物平台「特力家」進駐蝦皮商城，即日起集結旗下「特力屋」及「HOLA特力和樂」輪番祭出優惠。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

網路購買居家用品已成趨勢，在網購平台更是躍升為熱銷品類，看準居家市場需求強勁，特力集團進駐蝦皮商城開館，即日起全館2折起、開幕首日滿599元享免運，加關注再送無門檻折扣碼；早在之前，特力屋就有在Yahoo奇摩超級商城開館，目前也有冬季出清3折起活動。東森購物網則是有多檔家居、收納用品感恩回饋。

歡慶特力家進駐，即日起至3/4，蝦皮商城特力家旗艦館全館2折起，包括居家佈置小物、傢俱家飾到裝修神器等眾多精選優惠，活動首日限定滿599元即享免運，再加碼祭出滿699元折70元限時折扣。此外，每日再推出超低價商品優惠，2/25日本IRIS木質沙發邊桌原價近1,999元、特價729元，HOLA雅蕾天絲抗菌雙人床包組原價4,980元，特價1,780元；2/26HOLA La Vie琺瑯牛奶鍋原價690元、特價299元，皆祭出網購最便宜的超殺折扣。活動期間，結帳輸入折扣碼可享購物滿額折抵，最高可折300元，另關注「特力家」截圖聊聊送不限金額VIP專屬折扣金50元。

特力家進駐蝦皮商城（圖／業者提供）

▲2/25限時特賣HOLA 雅蕾天絲抗菌雙人床包組，特價1,780元。（圖／蝦皮購物提供）

除了蝦皮，Yahoo奇摩超級商城也有特力屋進駐開館，即日起至2/27冬季出清3折起，其中推薦造型現代簡約的達爾單臂金屬桌燈，原價3,590元，特價只要977元，而消費滿1000折100、滿2000折200、滿5000折600，門檻達890元即可免運，部分商品除外。Yahoo奇摩表示，特力集團也即將在超級商城開立新的品牌店「好好生活 Hoi」，例如推出具收納功能的沙發，滿足消費者對複合機能傢俱的需求，打造舒適減壓空間。

東森購物網即日起祭出多檔家居用品感恩回饋，除了主打H&D全館84折起、IHOUSE全館75折起，另特別規劃收納秘笈專區，精選多款收納神器祭出5折起，像是「真心良品」北歐瘋雙開大視窗收納箱，透明視窗雙開大容量加厚收納箱，可放置約90～120件衣物，活動價1,980元；「木暉」抽取式收納架分層加高加深，且穩固耐用，8入活動價1,099元，提供各種不同大小規格的收納商品，滿足不同消費者需求，輕鬆把空間收好、收整齊。

東森購物精選收納品5折起（圖／業者提供）

▲木暉 抽取式收納架。（圖／東森購物提供）

東森購物精選收納品5折起（圖／業者提供）

▲真心良品 北歐雙開大視窗收納箱。（圖／東森購物提供）

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關鍵字：網購,居家,特力屋,HOLA特力和樂,蝦皮,Yahoo奇摩

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