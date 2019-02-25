蔡筱薇爭取小西門城遷回小西門里　回故里再現風華

▲台南市議員蔡筱薇接受小西門遺址所在的小西門里里民陳情，主張應將小西門城遷回小西門里，讓珍貴的歷史文化資產重回故里再現風華。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

目前位於台南市東區勝利路成功大學校園內的小西門城，自西元1970年遷建至今，已歷經近半世紀時光，近來有小西門遺址所在的小西門里里民，主張應將小西門城遷回小西門里，讓珍貴的歷史文化資產重回故里再現風華，活絡區域觀光，也讓年輕世代重新認識屬於自己的城門舊事。

台南市議員蔡筱薇2月25日於市議會，接受中西區小西門里里長曾俊仁等人的陳情，主要訴求在於推動「小西門城遷回小西門里」，因為遺址在現今西門路一段688號前的小西門城，就是在小西門里轄內，從小西里與仙草里兩里合併之後以「小西門里」為新里名可知，小西門城對該地居民而言，其歷史意義與精神象徵的重要性不言可喻。

蔡筱薇表示，小西門是1775年（清乾隆四十年）由台灣知府蔣元樞所建， 1788年（乾隆五十三年）改築新小西門，又稱為靖波門。根據台南知名文史作家王浩一的書所記載，小西門的屋頂構造為單簷歇山式，又稱九脊頂，是府城尚存的清朝四座城門之一。1968年當時的台南市政府為了拓寬道路，有意將小西門拆除或遷往五妃廟，後來在成功大學校長羅雲平爭取下，1970年順利遷建到成大校園內安置至今。

蔡筱薇強調，雖然小西門因曾經遷移拆除重建而無法取得文化資產身份，但對城市或是在地居民而言，仍具有非常重大的歷史文化意義，她非常感佩成大羅校長當年的遠見、也感謝近半個世紀來成大校方接續對小西門城的專業修復與維繫，才使得這麼美麗的台南舊城門仍能屹立至今，讓各個世代的台南人可以一睹小西門風采。

睽諸日本經驗，蔡筱薇說她深信，如果各方未來經討論後取得小西門遷移重回故里的共識，那將會是台南歷史、文化界盛事，展現新時代台南人對於古蹟建物的態度。至於新地點的選擇，晶英酒店正前方的和意公園為選項之一，但仍須交由各界討論，她原則上會協助地方爭取遷移的方案，但過程還是得多方諮詢，特別是文史學界的專業意見，才能進一步了解遷移必須面對的困難與利弊得失。