回應民意創造雙贏　蔡筱薇主張調降房屋稅減輕市民負擔

▲蔡筱薇建議未來房屋稅調降方向與做法，應該是可以兼顧稅政與降低市民負擔兩個層面，希望市府能審慎參考落實。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南房屋稅凍漲與否的紛爭，新科東區市議員蔡筱薇，1月15日公開呼籲市府新一屆組成的「不動產評價委員會」應該重新檢討房屋稅核算基準，讓2020年之後3個年度的房屋稅能夠調降，除了減輕市民負擔，也能創造稅政與民意雙贏的局面。

蔡筱薇在市議會表示，她希望新市府團隊能盡最大努力，在法律層面可行的前提下，讓2019年度房屋稅有適度調降的空間，即便有窒礙難行之處，也應充分向外界溝通說明。

蔡筱薇強調，政府必須依法行政，她除了主張2019年度房屋稅可在法理可行前提下調降外，她也呼籲市府應審慎研究，在未來新組成的「不動產評價委員會」核定2020年之後連續3年的房屋稅時，應重新檢討房屋稅核算基準，包括「調降核定單價」與「調高每年折舊率」兩大部份，讓台南市的房屋稅更趨於合理，符合目前六直轄市的課徵水平。

在調降核定單價方面，目前台南市每平方公尺單價，不論是鋼骨造（P）或鋼筋混土造（RC），都是無差別的4810元，不同營建工法卻適用相同單價的規定並不合理，且與其他五都做法不同；其次，台南的每平方公尺單價竟然僅次於台北市而高於其它四都，從目前各都房價現況來看，顯不相當。

至於調高每年折舊率的建議，蔡筱薇說，台南市主要房屋構造折舊率為1％，一棟房屋60年後的殘值率竟然還有40％，她認為每年折舊率至少應提高到1.25％，讓房屋60年後的殘值率為25％較為合理，房屋稅額自然會跟著降低。

另外，對於90年7月1日以後領有使用執照的鋼骨造廠房，蔡筱薇也呼籲能以租稅公平原則，未來在適用單價上給予70％到85％不等的優惠，因為有許多廠房不論是屋頂或牆壁均使用各式鋼浪板，在造價上與一般大樓不同，但這樣的廠房卻與一般鋼骨造大樓適用相同的單價，顯然並不合理。