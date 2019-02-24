掛號鄭X德醫師！自信媽「超大聲口誤」糗爆　護理師笑噴：找前院長嗎

▲原PO帶小孩去打針。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

許多人看醫生的時候，名字可能會被護理師念錯或寫錯，但一名女網友日前卻口誤，把醫生的姓氏一換，讓其他網友看了都笑噴「他是『前』醫師沒錯……哈」、「那位醫師會表示：你喜歡我也不需要公開場合說出來」、「他是醫生也沒錯，這樣確實很尷尬」、「二媽別鬧了，人家現在不看病啦！」

這名女網友在臉書《爆怨公社》表示，她帶女兒到醫院打預防針，在衛教時，和護理師有以下對話：

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護理師：請問今天掛哪位醫師呢？

原PO：（大聲回應）賴醫師！

護理師：（疑惑）賴醫師？

原PO：（自信滿滿）對！賴清德醫師！

護理師：（傻眼）我們只有「鄭清德」醫師喔！賴清德是前院長吧？哈哈哈哈！

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▲護理師聽到「賴清德」當場笑噴。（示意圖／pixabay）

原PO一個口誤，忍不住想挖地洞鑽，在文中標註「#有夠丟臉」、「#誰有鏟子可以借我用一下？」其他人也紛紛笑噴「賴清德應該覺得默默開心一下」、「哇賽！鄭醫生在旁邊默默擦眼淚了」、「鄭醫生旁邊一定也有個龍介小護士」、「前院長表示～我不做醫生好多年」、「下次別大聲說了」、「賴醫師今天在拉票不看診哦」、「賴神表示：你喜歡我也不需要公開場合說出來」。

也有網友分享自己口誤的經驗，「我上次帶兒子打預防針，護理師說打完有發燒到38.5°C再給他吃退燒藥，我說成『燒到85°C再吃嗎？』」「跟我有次去書局，明明是要買乒乓球，卻對店員說：『我要買保齡球』，超想鑽地洞」。

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