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剛掏出衛生紙…驚見「魔鏡號」21歲素人是女友　他秒軟：聲音完全一樣

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▲SOD的魔鏡號非常有名。（圖／翻攝自DEEPS）

▲SOD的魔鏡號非常有名。（圖／翻攝自DEEPS）

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本AV大廠SOD（Soft On Demand）的知名劇情魔鏡號（マジックミラー号）以外面的人無法看到內部情況而聞名。日本一名網友表示，他看魔鏡號影片時，竟意外發現裡面的素人是遠距離交往的女朋友，讓他當場崩潰。

該名綠光俠以《在魔鏡號看到女友下海演出》為題，在《2CH》討論區發文說，他日前看到主打「高學歷女大生」的魔鏡號時，竟意外發現第2個素人非常眼熟，由於眼部被馬賽克，他觀察細節、臉上的痣及聲音後才確定，這就是他的女朋友。

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魔鏡號情報全公開（圖／翻攝自DMM）

▲魔鏡號的外觀與內裝。（圖／翻攝自DMM）

▲▼剛掏出衛生紙…驚見「魔鏡號」21歲素人是女友　他秒軟：聲音完全一樣。（圖／翻攝2CH）

▲原PO發現遠距離交往的女友下海拍AV。（圖／翻攝2CH）

「我好想死…」原PO當場崩潰，本來的興致高昂也瞬間縮了回去，一想到高中同學兼第一位女友的她，日前才一起到水族館遊玩，美好的回憶瞬間破滅，「大概是為了錢才去演出，淚已經止不住了」；此外，他也提到女友除了將21歲謊報成19歲之外，學校、科系都是正確的。

網友看完紛紛留言，「直接分手吧」、「天啊看著她做…」、「喜歡NTR片嗎」、「是她的，我看過」、「所以我說番號呢？」、「雖然喜歡看但是發生在自己身上挺鬱悶的」。事後，原PO也坦言，女友在劇中穿得內褲他有印象，確定就是女友本人。

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關鍵字：魔鏡號,SOD,女友,,素人

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