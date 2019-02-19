李坤城比你強在哪？堅持「毀滅性浪漫」　身敗名裂也要嫩女友

文／男人學

Hey，歡迎收看【男人學】在鍵盤大檸檬的兩性專欄，我是愛情創業家－柯維。

最近爺孫戀很紅，紅到發黑，黑到發紫。

我曾經是媒體人，也撰寫過一些李坤城先生的報導，深知不少讀者對於這對老少配感到「不舒服」。

但「男人學」的思維強調：倘若碰到令自己「反感」或「不解」的事，必須抱持「我能從中學到什麼」的心態，才能站在前人的肩膀上，提升在情場的格局效率！

作為情場分析師，我從李坤城先生身上，看到許多現代男性所欠缺的條件與典範：

一、曝光：精準登場

男女的邂逅，是一切感情發生的基礎，如果你條件再好，但始終無法在「對的人」面前曝光，終究是一場空。

李坤城一開始能在「朋友的女兒」面前曝光登場，光是這點，就已經海放不少宅男了。

要知道，許多男人在踏入職場後，根本認識不到什麼異性。尤其30-40歲的男性，因為工作環境使然，生活圈裡根本沒幾個像樣的對象，更遑論年輕女學生。

林靖恩的父母離異，與父親相處不睦，自己更坦言曾在13歲時尋短輕生。她的內心，很可能嚮往一個能給她安全感的男人。這一點，她身邊的屁孩同儕自然無法勝任。此刻，李坤城以父親友人的身份橫空出世，完美填補了一位小女孩對於父愛與情愛的需求。

撩妹的先決條件就是要在對的人面前曝光，如果你連朋友的女兒都認識不到（也可能是你沒朋友…），那後面就沒什麼好談的了。

二、堅持：愛得痛快

試問，現在還有多少男人能像李坤城一樣堅持、敢愛？回想一下自己身邊友人的經驗：

▌有社經地位的男人，愛惜羽毛，只圖曖昧，不敢愛戀，當上主管後連個實習生都不敢追了。

▌有顏值身高的潮男，偶像包袱，只想玩玩，不認交往，為了當大眾情人，連跟女友高調放閃的膽子都沒有。

李坤城雖然一開始也走「亂槍打鳥」的路線，他先追求了林靖恩的姐姐未果，只好轉念追求妹妹。不過，當林靖恩給予他正面的回饋後，兩人6年來不離不棄，互為soul mate，時下的男女有多少人能交往6年以上，並還保有這種公開放閃的親密呢？

男人，在踏入職場後，為了發狠衝業績，幾乎什麼事都願意做，但就不是不願去狠狠地愛自己的女人！

在此意義上，李坤城寧可晚節不保，也要跟喜歡的女人在一起，我認為他是個有「格」的男人！他的堅持，值得肯定。

三、智慧：生命厚度

李坤城的髮型雖然「工業風」了一點，笑容幾乎可媲美志村健，令不少人眼睛業障重。但若仔細觀察的他的臉書內容，其實他比很多年輕男性還會經營自己、表達自己。

在爺孫戀飽受非議之際，他可以發臉書、上節目、接受記者訪談，對記者放話，不斷透過他身為一個文人的本領去捍衛這段感情。

一個64歲的老頭，臉書卻經營得比年輕人還有料，更懂得透過公關技巧來做危機處理。他在臉書上，一會兒放閃、一會兒懷舊、左談林奕含、右憶楊祖珺、再論齊柏林，三不五時還會抓一下抓寶可夢。

不得不說，他是一個靈魂獨特、情感豐沛、表達細膩的暖爺，信手拈來，就是一段時代的故事，就連放閃示愛文，也極具詩意。他是一個有生命厚度跟生活厚度的男人。



雖然他年長，但仍不失魅力。試問，一位少女跟同齡的渣男在一起，被騙財、騙色、遍體鱗傷，難道會比較好嗎？

倘若你的內心還存有「為什麼李坤城能有一位稚嫩女友」的怨念，不如也捫心自問：你敢為了一個心愛的女人身敗名裂嗎？

李坤城以其毀滅性的浪漫，替我們立下了一種充滿戲劇性的男性典範。



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