　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

揪團9女19男最狂性愛趴！還目擊「女友戰6男」　主辦人曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼9女戰19男性愛趴的張姓主辦人，18日到台北地院出庭。（圖／翻攝畫面）

▲9女戰19男性愛趴的張姓主辦人，18日到台北地院出庭。（圖／翻攝畫面）

突發中心／台北報導

張姓男子夥同讀大學的洪姓女友、黃姓女友人，去年9月透過LINE群組攬客，以「生日趴」的名義舉辦性愛派對，現場內外共有9女19男，且令人訝異的是，張男的20歲洪姓女友也下場和6名男子發生性行為，而他竟就在一旁全程觀看。台北地院18日首度開庭，3人對起訴事實認罪，全案近日將採簡易判決，預計1個月內宣判。

而3人稍早現身台北地院時，一度躲在廁所躲避媒體，後來張男邊走邊用手阻擋鏡頭，接著轉至女廁掩護洪女一起離開，而洪女則是穿黑色上衣、褲子，全身包緊緊。

▲▼ 和20歲女友揪團性愛摩鐵趴，男全程觀賞「9女19男大戰」。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲張男和20歲女友揪團性愛摩鐵趴，全程觀賞「9女19男大戰」。（圖／記者柳名耕翻攝，下同）

北市警方去年網搜色情情資時，發現主辦的張姓男子在PTT上的暱稱是「我愛冬天」，最常活躍在SEX版裡，並多次分享參加性愛趴的心得，像是初次參加時因為不習慣被其他觀察員偷看，甚至還發生硬不起來的情況。

另外，張男的女友目前仍是大學生，平日幫忙管理LINE群組，而他竟就在一旁全程觀看女友和他人上演活春宮。他還說，「性愛趴不是為了賺錢，是要讓女友度過難忘的20歲生日」。這樣的場景和開放的性愛觀念，都讓警方直呼不可思議。

▲▼ 和20歲女友揪團性愛摩鐵趴，男全程觀賞「9女19男大戰」。（圖／記者柳名耕翻攝）

結果張男從性愛趴觀察員成了群交者，最後索性自己出來主辦群交趴，1個月至少會舉辦1-3次的群交趴，每個月的收入就有4-6萬，而這次被警方抓獲的群交趴，竟然是要替20歲女友留下難忘的回憶。而全案經台北地檢署調查後，將張姓主辦男子、洪姓女友及一名黃姓女友人起訴，其他參加者由警方依違反社會秩序維護法裁罰。

▲性愛趴起底！18歲到49歲都參加，有人花500元「觀摩」。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲性愛趴起底！18歲到49歲都參加，有人花500元「觀摩」。

而北院今天開庭審理時，3人都認罪，並強調不會再犯，希望法官給予緩刑機會，不過，法官表明張男、黃女有前科，基本上不會給予緩刑，將改簡易判決處刑。

【相關新聞】

影／辦28人性愛趴直擊「女友戰6男」　男：給她難忘的20歲生日

影／摩鐵性愛趴「女大生現身」！　揭開總統套房內的祕密

ET快訊
吃蛤蜊沒挑殼！男友臭臉嗆：妳閨蜜比較貼心「分手吧」
情人節收5萬元名戒…她不信發胖硬塞卡住！崩潰花30萬鋸斷

關鍵字：性愛趴,雜交趴,女友,摩鐵

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新北夫妻陳屍住處床上　警懷疑一氧化碳中毒

影／狂女酒駕「輪毀」竟照樣開　跳針拒測1小時醉不下車

埔里台21線1車自撞「車頭炸爛」　駕駛雙腿變形昏迷

狂男報夾狠打再踹斷80歲阿嬤腿　法官裁限制住居南檢不提抗告

燒炭4死「母子3人」最後身影！甜膩依偎媽咪...小小生命卻來不及長大

揪團9女19男最狂性愛趴！還目擊「女友戰6男」　主辦人曝光

更新／陽台躺陌生女！婦曬衣近看嚇傻　身障女氣絕橫躺窗台

「請總統救救我們」蔣月惠總統府前提5訴求　和平遞交陳情書

妙齡女醉倒車後座　Uber司機起色心爬上身...賠35萬獲緩起訴

影／男單戀已婚女當街談判　「X！你真秋！」拉扯擄人

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

假人頭3樓墜下員工嚇哭腿軟！　落地「蹦」一聲網笑壞：太地獄了

《逆戰》兄弟重逢！謝霆鋒狂奔喊「萬飛～」　周杰倫1句話嗆到他結凍

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

胡彥斌坐台下..　林俊傑現CUE《你要的全拿走》

周杰倫用香蕉彈出《青花瓷》　謝霆鋒為挑戰他竟拿出鳳梨！

4小時一路錘！隊友超怕「滾下山」　挑戰真人版《鐵鎚爬山》有夠難爬

陌生男問「祖先哪來的？」逼下跪　80歲阿嬤遭狠毆2分鐘破頭斷腿

女兒結婚1年多未懷孕！調身體後有喜 媽得知後反應超High...爸撇頭偷拭淚

跨國爺孫戀苗栗完婚「百人獻花」 家人不認同...許常德：不用急

狂男報夾狠打再踹斷80歲阿嬤腿　法官裁限制住居南檢不提抗告

燒炭4死「母子3人」最後身影！甜膩依偎媽咪...小小生命卻來不及長大

揪團9女19男最狂性愛趴！還目擊「女友戰6男」　主辦人曝光

更新／陽台躺陌生女！婦曬衣近看嚇傻　身障女氣絕橫躺窗台

「請總統救救我們」蔣月惠總統府前提5訴求　和平遞交陳情書

妙齡女醉倒車後座　Uber司機起色心爬上身...賠35萬獲緩起訴

影／男單戀已婚女當街談判　「X！你真秋！」拉扯擄人

下巴腐爛留有一封遺書　彰化32歲男陳屍車內1個月

女友遭強壓性侵！他得知立馬從美國飛回台...合夥人下場超慘

「奇寶恐龍」妹爆紅接代言　最想跟孫安佐合作

啄保育員屁股催飯！國王企鵝看到冰魚鄙視撇頭　挑食只愛它

取笑湯神睡著才被他投進　柯瑞砸地背扣彌補灌籃滑倒糗事

年後甩肉這樣吃！曾之喬：少吃水果、把粗澱粉當作配菜

寵物店小白狗天天吃把費　散步直奔肉肉區「咬了就跑」

又一對情侶分手！許齡智認愛11個月　情斷大13歲主唱

中職／本壘衝撞可挑戰　每隊每場保證有2次電視輔助判決

玖壹壹春風洗頭「印度拉茶」式沖水　熊熊慘叫：你在洗臉喔！

雙北恐引發棄屋潮？　章定煊：客人挖到地下室了！

6.7成民眾滑IG衝景點！「全球10個IG打卡熱門國」出爐

豪宅聚落中的鍍金小宅　打破低迷開出第二高價

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

社會熱門新聞

即／台南新化酒駕3連撞！1歲半..

賓利遭爆撞　CEO車主再轟：不..

快訊／北市1人墜落亡　雙腳懸空..

國中女向同學告別後　住家輕生

更／夫妻談離婚　一家4口被發現..

罰不怕！慣犯6度酒駕　撞死學生

談離婚燒炭4死　大姊爆料：他要..

台南新化車禍影片曝光　爛醉男害..

垂涎小姨子美色　冬瓜茶加迷幻水..

台南女工地13樓跳樓亡　母到場..

即／賓士車「爬樓梯」衝進唭哩岸..

嘉市議員燒炭亡　遺書曝「以死明..

一家4口燒炭身亡　社會局：曾供..

港女偷20萬波斯貓　藏懷裡裝孕..

更多熱門

相關新聞

女秘書控老闆摩鐵性侵　LINE對話卻露餡

桃園一名女秘書指控49歲蕭姓老闆趁著帶她到台北尋找新辦公室時，因她太疲累睡著，竟遭他載到摩鐵強脫衣褲，並先以手指侵入下體，後因生殖器「癱軟」才收手。蕭男否認性侵且翌日還一起用餐，檢方查出被害人第一時間未向摩鐵櫃檯求救，且案發後雙方還互道晚安、拒絕到醫院驗傷等情，18日予以不起訴處分。

弟女友砸毀阿嬤家　嗆「倒洗衣粉給她吃」

女友稱網購便宜他傻眼　女網友卻贊同

陌生女熱褲沾經血！他借外套遮竟被女友狠甩

14年前裸殺女友棄屍大排　香腸王判14年

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

台中嬤過世留下包裹　台中孫一開超催淚

許維恩3段情　楊明學癌逝15年最痛

女大生人工昏迷4天　突然當媽超傻眼

BY2宣布改名！粉絲懵了：好大眾

搭火車心軟讓座！一句話讓她理智斷線

即／台南新化酒駕3連撞！1歲半男童慘死

罷免韓國瑜？潘恆旭：高雄人不捨

林俊傑「夜店妹趁合照偷親PO網」

他問「戴髮捲出門心態」　網解惑卻戰翻

賓利遭爆撞　CEO車主再轟：不用打悲情牌

火山噴發台北變新龐貝？地震學家驚呆

他狂奔廟求姻緣！濟公嚇到抖退駕

「鋼鐵人爸」登場！女兒騙子變偶像

妮妮被唸碗裡還有菜　一句話讓爸道歉

帶阿嬤刮刮樂！孝順兄弟這舉動　店員暖哭

更多

最夯影音

更多

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

假人頭3樓墜下員工嚇哭腿軟！　落地「蹦」一聲網笑壞：太地獄了

《逆戰》兄弟重逢！謝霆鋒狂奔喊「萬飛～」　周杰倫1句話嗆到他結凍

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

胡彥斌坐台下..　林俊傑現CUE《你要的全拿走》

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面