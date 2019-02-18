揪團9女19男最狂性愛趴！還目擊「女友戰6男」　主辦人曝光

▲9女戰19男性愛趴的張姓主辦人，18日到台北地院出庭。（圖／翻攝畫面）

突發中心／台北報導

張姓男子夥同讀大學的洪姓女友、黃姓女友人，去年9月透過LINE群組攬客，以「生日趴」的名義舉辦性愛派對，現場內外共有9女19男，且令人訝異的是，張男的20歲洪姓女友也下場和6名男子發生性行為，而他竟就在一旁全程觀看。台北地院18日首度開庭，3人對起訴事實認罪，全案近日將採簡易判決，預計1個月內宣判。

而3人稍早現身台北地院時，一度躲在廁所躲避媒體，後來張男邊走邊用手阻擋鏡頭，接著轉至女廁掩護洪女一起離開，而洪女則是穿黑色上衣、褲子，全身包緊緊。

▲張男和20歲女友揪團性愛摩鐵趴，全程觀賞「9女19男大戰」。（圖／記者柳名耕翻攝，下同）

北市警方去年網搜色情情資時，發現主辦的張姓男子在PTT上的暱稱是「我愛冬天」，最常活躍在SEX版裡，並多次分享參加性愛趴的心得，像是初次參加時因為不習慣被其他觀察員偷看，甚至還發生硬不起來的情況。

另外，張男的女友目前仍是大學生，平日幫忙管理LINE群組，而他竟就在一旁全程觀看女友和他人上演活春宮。他還說，「性愛趴不是為了賺錢，是要讓女友度過難忘的20歲生日」。這樣的場景和開放的性愛觀念，都讓警方直呼不可思議。

結果張男從性愛趴觀察員成了群交者，最後索性自己出來主辦群交趴，1個月至少會舉辦1-3次的群交趴，每個月的收入就有4-6萬，而這次被警方抓獲的群交趴，竟然是要替20歲女友留下難忘的回憶。而全案經台北地檢署調查後，將張姓主辦男子、洪姓女友及一名黃姓女友人起訴，其他參加者由警方依違反社會秩序維護法裁罰。

▲性愛趴起底！18歲到49歲都參加，有人花500元「觀摩」。

而北院今天開庭審理時，3人都認罪，並強調不會再犯，希望法官給予緩刑機會，不過，法官表明張男、黃女有前科，基本上不會給予緩刑，將改簡易判決處刑。

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