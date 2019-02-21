　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

兒子在當兵苦等2年　大媽「單膝下跪」自己向未來媳婦求婚

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

兒子當兵2年沒動作　大媽「單膝下跪」自己向未來媳婦求婚。（圖／翻攝自大陸「新浪新聞」的微博）

▲這名媽媽因為心疼兒子的女友，竟然決定自己向對方求婚。（圖／翻攝自大陸「新浪新聞」的微博）

大陸中心／綜合報導

中國大陸山東德州一名大媽竟然當眾向兒子的女友求婚，只見她特別準備了鑽戒，甚至單膝下跪公然「告白」。兒子的女友看到「未來岳母」的舉動也深受感動，點頭答應後便將對方扶起，上演愛的抱抱，溫馨場面卻引來網友批評，大多無法接受大媽行為。

這起事件發生在14日情人節當晚，商場正在舉行活動，主持人突然讓一名媽媽上台，要對自己兒子的女友告白，等到對方也被帶上台後，便感性表示，兒子當兵這2年，對方不但不離不棄，還代替兒子照顧她，可是兒子卻遲遲不娶人家，更沒提要生孩子的事，她才決定代替兒子向未來兒媳求婚。

影片中可見到，大媽當眾單膝下跪，並拿出準備好的鑽戒，向女方深情喊話，「我想借著這個舞台機會，了卻我這個心願，孩子你願意嫁給我的兒子嗎？」準媳婦則是深受感動，點頭答應了這門婚事。

溫馨的求婚內容在網路上引來討論，有人直呼感動，竟然有這麼好的媽媽為了兒子的幸福著想，但也有人認為，「真的好尷尬的一幕」、「一點都不覺得感動」、「要結婚的是兒子，誰也不能代替」，還有人質疑其實是商場特意安排演出的活動，對此商場澄清，「是顧客自願站上去的」。

ET快訊
常幫女友付錢養成公主病？蘿莉塔戳破交往4真相：就是犯賤
直接啃就low了！ 肯德基炸雞「5種正確吃法」曝光
味全龍重返職棒！領隊與總教練3月底產生
大賣場拿寶特瓶！「透明瓶裝水」4字嚇傻她　網驚：喝下去就GG

關鍵字：求婚,大媽,兒子,媳婦,女友,單膝下跪,山東,德州

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

搶捧花變摔角大戰！　2女激烈纏鬥大露春光新娘卻笑出來了

預言自己活不過30歲！　408公斤知名胖男突然在29歲過世

房子都被投資客「佔領」！　日本人怒批台灣千萬高房價：只值300萬

情人節男友只顧打電動　暴怒女友穿內衣「放火」殉情

安全帶太難扣「只有10%人扣對」　癱瘓女告贏本田獲賠11億

25歲男穿防彈背心要朋友射他　慘被「點33步槍」一發擊斃

41陸客秘魯遇劫持「導遊身亡」　陸使館公開案情細節

上海擬擴大進口台灣水果　果品行銷協會5月來考察

《大灣區綱要》促「大陸同化香港」　林鄭：不會令港被同化

人孔蓋突然爆炸「飛2公尺高」　衰男路過被砸：頭都凹了

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

第二胎藏腹中2周忍住不跟老公說 等他生日打開禮物盒驚見「2條線」

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

反向詭騎...沙鹿女老師「蒸發5天」　終於找到了！跨越市界騎到苗栗

Sandy身分證背後「父 吳宗憲」　找工作被霸凌：你們有錢人 家...22K！

幼幼版「炸寒單」老師帶頭丟炮　國小弟激動狂丟！網：感覺有仇

HAHA超會起鬨硬湊「國懵CP」　金鍾國.宋智孝強制loveline

茵芙爆心機女：我被害超級慘！　利菁消音前疑似用氣音說「郭雪芙」

41陸客秘魯遇劫持「導遊身亡」　陸使館公開案情細節

上海擬擴大進口台灣水果　果品行銷協會5月來考察

《大灣區綱要》促「大陸同化香港」　林鄭：不會令港被同化

人孔蓋突然爆炸「飛2公尺高」　衰男路過被砸：頭都凹了

大陸藝考人數創新高　築夢前「文化課」成績得跟上

兒子在當兵苦等2年　大媽「單膝下跪」自己向未來媳婦求婚

山東首爆非洲豬瘟疫情　陸31省市僅剩4區未淪陷

中美高級別磋商今啟動　有望以「結構性改革」打破僵局

小三通到「新四通」　福建加速推金馬通電、通氣、通橋

男帶氣球搭電梯！　下秒「砰！」大爆炸...6人燒成火球

空氣清淨機該放哪？　醫曝擺在「關鍵部位」最有效！

按喇叭提醒遭敲窗嗆臭俗辣　駕駛檢舉反擊「罵2秒賠1.8萬」

油價說要大漲卻沒漲　中油：一切都是「亞鄰最低價」

Galaxy S10+頂規破5萬！想舊換新iPhone也能抵

41陸客秘魯遇劫持「導遊身亡」　陸使館公開案情細節

模擬「南北韓非軍事區」低溫！　美軍登海拔2400公尺雪山軍演

上海擬擴大進口台灣水果　果品行銷協會5月來考察

美國國務卿：台灣是民主成功故事　可靠的夥伴與良善的力量

【2020總統民調】柳金財／無心插柳柳成蔭？韓國瑜的高民意解讀

危機！前行政院長陳冲示警　比特幣是環境劇毒

大陸熱門新聞

男童寫作業字跡全消失當場「崩潰..

護欄「螺絲鬆脫」男童5樓墜商圈..

白雲湖捕獲半蛇半龜「鱷魚火箭」

12歲女童開學被母罵　跳32樓..

報復！「男友」邀已婚朋友硬上她

台籍博士登陸　上海辦築夢交流會

酒才是主角　上海星巴克新業態

舅送錯幼稚園　男童無奈：他以為..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

男帶氣球搭電梯　爆炸6人陷火海

小英稱競選連任　《環時》：有分..

千億人民幣投資　聚焦粵港澳大灣..

兒子在當兵　大媽向未來媳求婚

陸人均可支配收入　上海29萬元

更多熱門

相關新聞

山東爆非洲豬瘟陸僅剩4區未淪陷

根據大陸農業農村部消息指出，山東省濟南市萊蕪區發生非洲豬瘟疫情，共發病17頭，死亡3頭。截至21日，31個省市區僅剩下新疆、西藏、河北、海南等4個省市區尚未傳出豬瘟。目前濟南市已全面禁止生豬及相關產品進出封鎖區。

3歲女童遭泡在「19公升強酸」溶屍

李坤城比你強在哪？堅持「毀滅性浪漫」　身敗名裂也要嫩女友

親手送女友戰6男　主辦人曝光

安全帶太難扣　癱瘓女獲賠11億

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 乙武洋匡 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

酷炫講錯話！「吳宗憲被踩地雷」把他趕出場

重機騎士摔車　友人幫阻車120秒後死神上門

華航總機師高空打盹　還被爆復仇

蘇揆限制退將赴陸！網促：沒收終身俸

謝政鵬再PO文悼女友：我好想回去

大嬸Costco門口攔人問一句　他走掉…網戰翻

生酮名醫肝膿瘍4天病逝…萬人震驚

便當店吃飯…隔壁坐「超大咖男神」嗨翻！

茵芙首發文「向郭雪芙道歉了」

房東月租「2萬→40萬」她傻眼　網：大里耶

夫LINE：哥愛你　小三是男的妻傻眼

賓士車牌驚見「使」！網揭權貴真相

宋慧喬婚戒真的拔了！微博熱搜炸開

肯德基炸雞「5種正確吃法」曝光

更多

最夯影音

更多

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

第二胎藏腹中2周忍住不跟老公說 等他生日打開禮物盒驚見「2條線」

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面