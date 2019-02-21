兒子在當兵苦等2年　大媽「單膝下跪」自己向未來媳婦求婚





▲這名媽媽因為心疼兒子的女友，竟然決定自己向對方求婚。（圖／翻攝自大陸「新浪新聞」的微博）

大陸中心／綜合報導

中國大陸山東德州一名大媽竟然當眾向兒子的女友求婚，只見她特別準備了鑽戒，甚至單膝下跪公然「告白」。兒子的女友看到「未來岳母」的舉動也深受感動，點頭答應後便將對方扶起，上演愛的抱抱，溫馨場面卻引來網友批評，大多無法接受大媽行為。

這起事件發生在14日情人節當晚，商場正在舉行活動，主持人突然讓一名媽媽上台，要對自己兒子的女友告白，等到對方也被帶上台後，便感性表示，兒子當兵這2年，對方不但不離不棄，還代替兒子照顧她，可是兒子卻遲遲不娶人家，更沒提要生孩子的事，她才決定代替兒子向未來兒媳求婚。

影片中可見到，大媽當眾單膝下跪，並拿出準備好的鑽戒，向女方深情喊話，「我想借著這個舞台機會，了卻我這個心願，孩子你願意嫁給我的兒子嗎？」準媳婦則是深受感動，點頭答應了這門婚事。

溫馨的求婚內容在網路上引來討論，有人直呼感動，竟然有這麼好的媽媽為了兒子的幸福著想，但也有人認為，「真的好尷尬的一幕」、「一點都不覺得感動」、「要結婚的是兒子，誰也不能代替」，還有人質疑其實是商場特意安排演出的活動，對此商場澄清，「是顧客自願站上去的」。