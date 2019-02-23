電車癡漢強揉少女胸、下體…34秒全都錄　後座大嬸冷漠撇頭

▲少女試圖用手抵抗惡狼。（圖／翻攝自Liveleak）

記者張靖榕／綜合報導

社會的冷漠再度讓謎片劇情真實上演。塞爾維亞貝爾格勒37歲的男子伊薩羅維克(Mihailo Isailovic)在火車上調戲一名15歲的少女，不僅強吻對方，還出手揉胸和觸摸下體長達34秒。整個過程都被車廂裡所有人目睹，卻沒有任何人上前阻止，就連坐在少女正後方的一名婦女也只是撇過頭去。伊薩羅維克被捕後宣稱，是因為躁鬱症發作才會控制不住自己。

綜合外媒報導，整起事件發生在2018年10月，當時伊薩羅維克在塞爾維亞（Serbia）首都貝爾格勒（Belgrade）搭乘火車，看見車上一名坐在單人座的少女後便上前猥褻。

▼伊薩羅維克撥開少女的手。（圖／翻攝自Liveleak）

▲伊薩羅維克不斷撫摸少女下體和胸部。（圖／翻攝自Liveleak）。（圖／翻攝自Liveleak）

影片中，伊薩羅維克擋住少女去路並俯身貼近對方，疑似在說一些猥褻的言語，接著在影片第6秒開始，他揮開少女試圖抵抗的雙手，不僅強吻對方嘴唇，右手還貼在陰部不斷撫摸。少女起身試圖擺脫伊薩羅維克的毒手，但被壓制回座位上後，又遭到對方襲胸。

整個過程長達34秒，直到火車進到下一站時，伊薩羅維克才罷手。然而當時火車上還有多名乘客，其中甚至有3名女乘客就坐在少女後方及附近，卻沒有人伸出援手，所有人只是留在座位上四處張望。

▲坐在少女後面及附近的婦人只有小聲討論，並沒有任何阻止的行為。（圖／翻攝自Liveleak）

伊薩羅維克在事發後隨即遭到警方逮捕，並供稱是因為躁鬱症發作才會對少女下手，但在法庭上卻不願開口。法院下令伊薩羅維克必須接受精神治療，並發出限制令，要求他不能再接近受害者。

根據當地媒體報導，伊薩羅維克在年輕時曾因為搶劫被逮捕過一次，之後便沒有再犯下任何罪刑，直到這次在火車上對少女伸出魔爪。