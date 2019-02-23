手機螢幕破裂刮傷發生率近6成　近百萬人買保險護新機　　

▲智慧型手機螢幕破裂。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李蕙璇／台北報導

美國最大獨立保固提供商Square Trade調查發現，一年當中手機意外損壞的機率達66%，其中螢幕破裂、刮傷比率最多為占56％，修理費用動輒數千甚至上萬元。而手機保險從2018年元旦上路至年底，投保的用戶達97萬件保單，保費收入約6.1億元，當年度理賠金額共1.2億元。

2018年銷售手機保險業績較佳的主要是與3大電信公司合作、富邦產險（台哥大）、新安東京海上產險（遠傳）與跟安達產險（中華電信）。而明台產險則於今天宣布與中華電信合作「手機の好險」專案，保戶於購機當下投保，手機即享有保險期間最長2年保障、原機意外損壞每年2次免費維修（一年上限2次，2年4次）。

明台產險商品本部副總經理李志昌表示，智慧手機的單價越來越高。以一台iPhone XS為例，新機購入半年後如發生意外導致螢幕破裂，未加購手機保險的更換螢幕費用約9,900元；但如有加購手機保險，扣除前6個月已付1,716元的保費，螢幕維修費用立即節省8,184元。

李志昌指出，人為意外非原廠保固範圍，為了讓保戶不需擔心這些高額維修或置換費用，以明台為例經判斷需採置換方式進行理賠時，置換原則以整新機為主，若原廠未能提供整新機時，以同款同型之新機進行置換。用戶依其手機空機價格，需自行負擔1,000~4,500元不等之置換費用，比起自費再買一支空機，負擔較輕。

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