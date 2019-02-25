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屏東縣今年唯一5科滿級分　陸興高中張皓想念牙醫

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▲陸興高中張皓　屏東縣今年唯一考75級分的學生▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲陸興高中校長倪孟君（左）和今年大考屏東縣唯一考滿級分的學生張皓。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣私立陸興高中三年級學生張皓，今年大學學測考出5科滿級分，成為是屏東縣今年唯一考75級分的學生。他得知成績後表示，在學習模擬考時，數學一科成績都在12~13級分間，經老師協助，大考才能考滿級分，感謝老師們指導，未來計畫選填台灣大學牙醫系，有機會可以出國再深造。

張皓小學就讀屏東市信義國小，畢業後到陸興高中念國中部，剛開始成績很普通，到國二成績才逐步往上爬，站穩班上前幾名。從小個性獨立的他，在國二時對文言文產生興趣，每週末從屏東搭火車到高雄，再走半小時到補習班，找老師學習文言文。

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▲陸興高中張皓　屏東縣今年唯一考75級分的學生▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼陸興高中學生今年大考成績優異，師生合影。

▲陸興高中張皓　屏東縣今年唯一考75級分的學生▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

有英文天份的他，國三暑假考英文多益，第一次就拿到900多分的金色證書，隔年再挑戰，拿到990滿分，當年又考托福，考了103分（滿分120分）的水準。

2018年，他參加全國高級中學數理及資訊學科能力競賽，在全國決賽脫穎而出，榮獲生物科最高榮譽一等獎的佳績，取得直接保送大學的資格。

陸興高中校長倪孟君和張皓的國中導師賴月霞、高中導師邵文賢都稱讚張皓能不斷進步，關鍵在他的學習態度，「謙卑、認真」，就算上課內容已懂，他還是認真聽老師講課，且熱心幫助同學理解功課。

張皓表示，自主學習很重要，高中的課程比國中深且廣，看課本是絕對不夠的，必須找更深的書、做更多的題目。就讀高中時，學校課業重，沒有時間到外補習，有不懂的地方，就問老師，因此除數學科考12~3級分外，其他科目都考滿級分。

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關鍵字：屏東,陸興高中,2019,張皓,大考,滿級分

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