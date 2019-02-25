上海首家5G體驗館　即時影音實現遠程互動

▲大陸首間5G網路體驗店落戶上海。（圖／翻攝上觀新聞）

記者魏有德／綜合報導

上海極力推動5G網路建設，力求2020年率先完成「行動網路、家庭寬頻」速率達1G全市通用。位在上海市普陀區的中國移動旗艦營業廳大改造，成為大陸首間5G體驗館，館內包含電競、智慧家電及十大城市應用場景模擬，「即時影音」功能將不再受網速限制，高畫質視訊可應用在遠程教學及醫療中。

《上觀》報導，這間上海移動旗艦營業廳裡，民眾可透過展示螢幕了解5G時代城市安全管理與遠端交互的模擬應用場景。在5G超大頻寬、超低延遲的網路優勢下，人臉安全識別在極短時間內就可以鎖定犯罪嫌疑人，提供警方作出相應處置。

▲中國移動旗艦營業廳內的「核心電競比賽區與頂級電競體驗區」。（圖／翻攝上觀新聞）

對「網速」要求很高的電競遊戲項目也成為5G時代來臨的受惠者。營業廳內的「核心電競比賽區與頂級電競體驗區」，未來將成為電競比賽舉辦場地，可提供60位玩家同時開賽，並引入國際電競賽事直播。營業廳也在2018年底成為上海第三個大陸職業電競比賽「王者榮耀」官方指定線下觀賽點。

此外，在5G環境下，遠程教學及醫療將可突破頻寬限制，在巴黎的小提琴老師對孩子作出聲音影像同步的即時指導，遠在他國的家人也可藉由5G網路即時給孩子鼓勵。全球首例5G遠端外科手術測試在福建成功完成，醫生透過5G技術即時傳輸手術操作信號，遠端控制50公里外的機器人，對實驗動物實施肝小葉切除。

▲5G網路使用者在世界任何一個地方，都可以即時操控家裡的家電設施，實現智慧家庭生活。（圖／翻攝上觀新聞）

對於上海打響四大品牌，5G網路的應用佔據重要節點，連接正在打造的國際經濟、金融、貿易等五個中心，也成為邁向智慧城市不可或缺的強力後盾。

