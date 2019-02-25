高通總裁小米場站台　讚揚5G技術將讓一切變得更好

▲高通總裁Cristiano Amon在 MWC 2019 為小米站台。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

中國大陸手機製造商小米在今年的MWC 2019上也推出了旗下第一款支援5G技術的智慧型手機，此外，高通總裁Cristiano Amon也前來站台，他也分析了5G技術將如何帶給這個世界變革。

這次小米推出的5G智慧型手機，是以2018年10月所發表的小米Mix 3以為基礎進行改良，搭載S855搭配高通X50 5G數據晶片的5G版本小米Mix 3，預計5月上市，售價599歐元（折合新台幣約2.5萬元），而且在歐洲將會推出藍色、黑色兩款。

據外媒《techcrunch》報導，高通總裁Cristiano Amon也出現在小米發表會上，趁機宣傳5G技術能為世界帶來的變革。他指出，5G技術除了能夠帶來比從3G和4G / LTE更快的傳輸速度外，遊戲、社交、購物等面向也都將發生改變，因為5G技術能大大改善過去的延遲問題。

Cristiano Amon表示，「5G技術就在這裡，不是在2020年，就是在現在。」他聲稱2019年將會是5G技術年，隨著各家廠商搭載5G技術的設備接續發表，將推動今年下半年商用5G服務的快速推出。他也認為5G技術將帶動人工智慧的發展，因為延遲獲得改善，人工智慧的學習能力將大幅進步。「5G將大大改善我們對手機的看法，一切都會變得更好。」

▼5G版本小米Mix 3 。（圖／YouTube）