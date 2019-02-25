面對圍堵更加自信　丁耘：沒有華為的5G，猶如沒有曼聯的英超

▲ 丁耘。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

儘管中國科技巨擘華為一直受到美國的抵制、封殺，但仍無法抵擋它的強大，依然與近30個國家簽訂推廣合約。此外，隨著英國和美國總統川普對華為的態度180度大轉變，中國5G的力量正吸引著世界的眼球。據路透社報導，華為常務董事、營運商BG行政總裁丁耘日前認為，「沒有華為的5G市場，猶如沒有曼聯的英超比賽。」

綜合外媒報導，過去的一週是華為近年來最幸福的時間，因為美國發起的「反華為聯盟」出現根本性的鬆動，英國、德國、紐西蘭等突然轉變態度，表示不會禁止華為參與5G；美國總統川普日前也宣稱，「不靠打壓而要提升美國企業在5G內的競爭力。」

此外，美國在4G領域的領先曾確保了美國主導整個移動互聯網，每年至少帶來了1250億美元（約新台幣3.8兆元）的收入和460萬個高收入就業機會。因此，在5G領域裡的主導地位將會帶來更加巨大的影響。據美國全國廣播公司（CNBC）報導，「實際上華為的影響力如此廣泛，美國的圍堵只可能會延緩一時，不可能阻止的了華為。」

▲華為創辦人任正非。（圖／美聯社）

對於近來受到的打壓和圍堵，華為表現得更加自信、開放和主動。此前一直低調的華為創始人任正非數次接受中外媒體採訪；華為高層也頻頻發聲。在川普有關5G技術的兩條推特發出後不久，華為高級副總裁胡厚崑立即回應稱，「我們已做好準備，通過『真正的競爭』幫助美國建設『真正的5G』。」

路透社報導，華為常務董事、營運商BG行政總裁丁耘21日表示，華為將與包括英國在內的所有利益相關方商討一項「全球和系統性」計劃，以實現華為設備「可信賴」，以解決西方國家的擔憂，「我認為，沒有華為的5G市場，猶如沒有曼聯的英超比賽。」

▲華為。（圖／CFP）