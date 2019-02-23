3萬人擠爆三重看禿子！韓國瑜大進場　阿嬤爬椅子摔倒送醫

記者皮心瑀、羅婉庭／新北報導

立委補選3月16日登場，國民黨新北市三重區參選人鄭世維今造勢，高雄市長韓國瑜北上相挺，活動下午3點30分開始，人潮一早10點就開始聚集，傍晚5點主辦單位宣布人數已破3萬人。韓國瑜進場時受到支持者熱烈歡迎，到舞台短短180公尺走了近15分鐘，有民眾為一賭韓國瑜風采，站到椅子上卻不慎摔下，已叫救護車送醫。

▲韓國瑜出席鄭世維造勢活動。（圖／攝影中心攝，下同）

國民黨23日原預定邀來台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜及韓國瑜，漢子、禿子、燕子「三子合體」，助功鄭世維，但侯友宜因腰傷缺席，改用電話連線。由於現場飄雨，鄭世維拿出手機與侯友宜通話時，站在一旁的韓國瑜也貼心拿出手帕幫忙遮雨。

盧秀燕致詞時表示，很多民眾覺得「漢子」侯友宜沒來很可惜，但今天其實還是三子，除了原本的禿子、燕子外，還有「包子」鄭世維，希望大家能投票讓鄭世維進立法院，成為國會的小太陽，並送上台中名產太陽餅祝福。

韓國瑜上台則說，2018九合一選舉，選民給所有政治人物上了一課，民進黨全面執政，各行各業的民眾越過越辛苦，人家把票投給你，你就要好好努力，不能在讓國家這樣下去，呼籲民眾支持鄭世維站上立法院，為三重鄉親服務。