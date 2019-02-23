陳學聖支持「包子」大賽　全台各式包子大連線接地氣

▲陳學聖支持高雄市舉辦的「包子」大賽。（圖／擷取自陳學聖臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

高雄市要辦「包子」大賽，訊息甫發出，市長韓國瑜在桃園的「麻吉」兄弟、現任立委陳學聖23日在臉書Po出「全台各式包子大連線」，歡迎大家提供好吃在地包子，一起接地氣，引發熱絡討論。臉友指出，台北有牛肉麵節，台灣也應該有個土包子節，讓人人都來買包子、吃包子，包子是庶民經濟，好吃又便宜又營養。

陳學聖在臉書Po出「全台各式包子大連線」訊息，臉友紛紛PO出在地的好吃包子店圖片，並PO文表示：「台北也可以辦土包子獎，選拔台北最佳十大肉包、素包、甜包、特色包，土包委員，土包議員…」、「哇嗚，我從小到大最愛吃的客家菜包。」、「台北有牛肉麵節，台灣也應該有個土包子節，讓人人都來買包子、吃包子，包子是庶民經濟，好吃又便宜又營養…」

▲▼陳學聖臉書Po出「全台各式包子大連線」，歡迎大家提供好吃在地包子，一起接地氣。（圖／擷取自陳學聖臉書）

「台灣人吃本土產品～含土包子；高貴人吃法國菜」、「大大推薦內壢忠孝包子饅頭～尤其是鮮肉包，從小吃到大。」、「我覺得平鎮永豐市場裡的葉媽媽菜包比中壢好吃多了」、「平鎮豪記包子，買三送一，當午餐晚餐都划算」、「老麵山東饅頭桃園區哪有在賣」？

不過，僅管高雄市強調「包子」大賽，沒有政治味，但陳學聖的臉書，也有臉友回應「2020土包子滅東廠」！