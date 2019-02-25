出訪星馬大成功！韓國瑜談定「1億農漁產訂單」　兌現承諾好爽

記者洪正達／馬來西亞報導

高雄市長韓國瑜近日一步步以實際行動粉碎「土包子」謠言，24日一早換上西裝準備前往馬國，在機上向媒體透露自己要練「龜息大法」後，一下機就要「衝衝衝」，經過近一個下午的會談下來，簽訂了大訂單，兌現選舉政見「貨出得去」。

下午1點半到達吉隆坡後，立即驅車前往飯店參加雙邊會談，韓國瑜感慨地說，高雄市過去30年都處於睡眠狀態，現在已成了「甦醒的巨人」，他也希望高雄市成為所有縣市中，成長速度最快的一個縣市。

台商會長林永昌說，當地台商知道韓國瑜要來都相當開心，也感謝市長任內第一次出訪就獻給馬來西亞，讓他們相當光榮。高市農業局科長林鄉薰也指出，這次出訪特別準備高雄大樹名產鳳荔酥、以及許多人想要拿也拿不到的「韓國瑜」紅包，讓所有異鄉的僑民都感受到高雄要奮起直追的決心。

儘管外界對韓國瑜的褒貶不一，不過以實際行動粉碎謠言的也是韓國瑜，任內首次出訪就帶回1億元的農產品單，著實讓人相當意外，接下來的出訪行程中，韓國瑜會創造多少「業績」，也是外界頻頻拿放大鏡監督的原因。

韓國瑜24日與大馬農業乾糧進出口公會簽訂MOU，替高雄市農會拿下1億元的訂單，後續還會與新加坡通商，簽訂3到4年的穩定合約，對高雄的農漁產品外銷有很大的意義；同時韓國瑜也明確地指出，此次銷貨不會涉及對大陸市場關係，也不牽涉一帶一路，「高雄就是最單純的供貨，就是賣貨、交朋友、幫助農漁業！」

韓國瑜指出，自己選前所提出的「南南合作黃金架構」分為2大面向，第一架構是往東南亞延伸，今（24日）與馬來西亞簽立訂單，明（25日）預計前往新加坡；而另一架構則是瞄準中國大陸南部，包括港澳等地區。

▲韓國瑜以實際行動一一粉碎外界對他的批評。（圖／記者洪正達攝）

