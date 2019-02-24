貨出去了！馬國首簽農漁品1億元訂單　韓國瑜：高雄終於動起來

▲ 韓國瑜首出訪獲破譯農產乾貨訂單 。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／馬來西亞報導

韓國瑜24日抵達吉隆坡後，立即展現與馬來西亞農產乾糧進出口公會簽訂MOU，訂單總額高達新台幣一億元，韓國瑜表示，這代表高雄終於要動起來了，因為過去的30年，高雄是沉睡的巨人，如今終於站起來迎接全世界。

馬方代表透露，過去對高雄的農漁產品一直不是很熟，不過韓國瑜就任後就積極透過民間向它們聯絡，他們也希望能跟台灣建立起友善的關係，韓國瑜也強調，透過非官方方式居中協調聯繫，因而促成這次的星馬出訪行程就是貫徹自己「政治零分、經濟100分」的中心思想。

馬來西亞台商聯合總會總會長林永昌親自在接待，讓韓國瑜相當感動的表示，人在異鄉，但心在家鄉．這是內心阻擋不了的情感，這也表示許多海外僑民都相當關心台灣的一切。



林永昌說，當地台商知道韓國瑜要來都相當開心，也感謝市長任內第一次出訪就獻給馬來西亞，讓他們相當光榮。」高市農業局科長林鄉薰也指出，這次出訪特別準備高雄大樹名產鳳荔酥、以及許多人想要拿也拿不到的「韓國瑜」紅包，讓所有異鄉的僑民都感受到高雄要奮起直追的決心。

拿督蔡寶強表示，很榮幸能與高雄團隊交流，期望藉此促進彼此農業發展合作，建立互惠互利合作關係，更深入了解尋求合作機會，在馬來西亞發展進程中農業領域扮演重要角色。

據統計，農業生產總值約佔全馬來西亞GDP8%， 期望藉此次交流將高雄特色農產引進大馬，值得一提的是，馬來西亞的清真食品受到國際社會認可，相信清真食品方面與高雄有很大合作空間，簽署意向書盼能藉此促進雙邊農產與糧食間的貿易合作，創造商機及雙贏。