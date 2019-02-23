影／韓國瑜現身三重輔選破萬人湧進　攤商賺翻：韓流真的超強

記者陳豐德／新北報導

韓流席捲從高雄吹到三重！新北市三重區立委補選，國民黨參選人鄭世維找來禿子「韓國瑜」、漢子「侯友宜」跟燕子「劉秀燕」合體站台，現場擠得水洩不通，攤販看準商機，有人前一晚就來卡位，下午2點活動還沒開始營業額就破萬元，一名賣蔥油餅的辜姓攤商手都沒停過，直呼「這韓流真的超強，造福我們這些基層攤販」。

▲三重立委補選韓國瑜現身，攤商賺翻直呼：韓流超強。（圖／記者陳豐德攝）



國民黨立委補選參選人鄭世維的造勢大會就辦在新北市三重區的市前街，封街找來「三子」替他站台，希望能在藍營艱困選區突圍，而新聞名人文山伯也到場應援，準備了2千份的魚丸湯發放，表訂下午5點活動才正式開始，但才中午時間上千名韓粉就擠進會場內，就為了一睹「禿子」韓國瑜的廬山真面目。

▼蔡姓鳥蛋攤商表示自己也是韓粉。（圖／記者陳豐德攝）



而攤商也嗅到商機，一名賣鳥蛋的蔡姓老闆前一天晚上10點就先到場卡位，一談到韓國瑜他面露笑容直說「開心呀！我自己也是韓粉，從台北萬華特地過來，希望我們台北地區也可以像高雄一樣。」蔡老闆樂觀看待，期盼也能一起發大財，更評估會場已經湧進近萬名韓粉支持者。

另名賣蔥抓餅的辜姓攤商凌晨就跑來擺攤，光是餅皮、雞蛋」準備了一整個貨車，就怕人太多賣到精光，才下午2點營業額保守估計就已經破萬。「就跟一下韓流」記者問他有沒有感受到韓流威力，他直呼「真的超強！」這次來擺攤親身感受，覺得像他們比較基層的攤販最能夠察覺經濟變化。

▼蔥抓餅攤商手沒停過，中午營業額就破萬元。（圖／記者陳豐德攝）



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