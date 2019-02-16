台南立委補選郭國文戰謝龍介　吳子嘉：民調五五波

▲台南立委補選陷入激戰狀態。（圖／東森新聞）

政治中心／綜合報導

台南市第二選舉區將於3月16日舉行立委補選，民進黨提名前勞動部次長郭國文參選，國民黨則由現任市議員謝龍介出戰。雙方近來為農漁產品、兩岸等議題互有攻防，對此，美麗島電子報董事長吳子嘉透露，主要因目前兩人民調已呈現五五波。

台南市長黃偉哲14日接受訪問時說，民進黨上一次在台南市第二選區拿下了全國最高比例的選票，台南也已經11年沒有國民黨立委當選過。黃偉哲表示，郭國文民調雖有領先，但只領先一點點，因此雙方現在都相當緊張。謝龍介在接受政論節目連線採訪則說，他知道台南有開個地下賭盤，但是從高雄開出來的，開郭國文讓他(謝)3千票，這也讓主持人劉寶傑驚訝說「上次他贏對手六萬多票」。

吳子嘉則在節目上指出，就雙方民調打成五五波這件事來說，是非常不可思議的，因郭國文和謝龍介兩人都不是當地人，僅民調第三名的陳筱諭媽媽是麻豆人。

針對先前郭國文在媒體上公開宣稱，謝龍介到對岸介紹給農漁民的訂單，實屬政治訂單，不可靠，吳子嘉則痛批，這說法根本是在打臉蔡英文，因蔡英文曾說她賣到中國的農產品，比前一年大幅成長，來到12.6億美元（約新台幣391億），讓吳子嘉直呼郭國文是個腦筋不清楚的人，「真是個土包子」。

