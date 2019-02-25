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女大生邊騎邊看手機導航「撞上法拉利488」　維修費92萬元

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。 

大陸中心／綜合報導

浙江省衢州市就讀大學三年級的王姓女學生20日騎車時，因為查看手機導航不小心撞到違規停在路邊的法拉利，導致碳纖維材質的保險桿及其他零件損壞，光是維修費就高達20萬元人民幣（約92萬元新台幣）。消息傳開後很快在微博上引起網友熱烈討論，「雖然說車子是違停，可是女大生眼睛是在看哪裡，就這麼直挺挺地撞上去」、「邊騎車邊看手機很危險啊，希望女學生能長記性」。

綜合陸媒報導，20日正好下著大雨，王女下午2時33分騎車行經江山市（衢州市下轄的縣級市）北關路，事發當下車道上並沒有其他用路人，她卻用緩慢的速度直直撞上停在路邊的紅色法拉利，安全帽還因此噴飛過一個車道。

女大生邊騎邊看手機導航，撞到法拉利488維修要93萬元。（圖／翻攝自微博／錢江晚報）

▼▲王女完全沒有注意到前方路邊的違規停車車輛，直直撞上去。（圖／翻攝自微博／錢江晚報）

女大生邊騎邊看手機導航，撞到法拉利488維修要93萬元。（圖／翻攝自微博／錢江晚報）

毛姓車主得知愛車尾部被撞壞，急忙放下正在處理的事趕往現場，他無奈地說，20日上午10時許開車到公司辦事，暫時將這輛法拉利488停在路邊，沒想到5個小時後就接到車禍電話，「女學生告訴我，當時她正在看手機導航才會不小心撞上。」

警方調閱監視器畫面，發現這起車禍雖然是王女自己撞上，但毛男停車的地方並沒有車格，也就是違規停車釀禍。而經過保險公司評估，法拉利尾部保險桿是碳纖維材質，加上其他受損的零件，維修費初估就要20萬元人民幣，雙方目前仍在討論賠償事宜。

不過，由於這起車禍雙方當事人都有不對的地方，網友們不僅在微博留言提醒女大生騎車不要邊看手機，還有人起鬨兩人應該在一起，「簡直小說劇情」、「霸道總裁愛上我之賠車記」、「這兩人是天生有緣人吧」。

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關鍵字：浙江,法拉利,車禍

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