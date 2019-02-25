國二男跟媽借3600擺攤…8天「狂吸7.8萬台幣」！網驚：以後的馬雲

▲楊姓國二生跟他的媽媽借800元人民幣擺攤，短短8天內賺了17000元人民幣（約新台幣77794元）。（圖／翻攝自梨視頻）

大陸中心／綜合報導

山東省德州市一名國二生，在寒假期間向他的媽媽借了800元人民幣（約新台幣3660元），買了400個玻璃杯和300多個兵乓球擺地攤，沒想到從正月初八到元宵節，短短8天內就賺了17000元（約新台幣77794元），讓網友驚呼「根本是以後的馬雲」。他也透露，這次擺攤賺到的錢，要拿來買支新手機送給資助他的母親。

據《梨視頻》報導，該名國二生楊博超表示，去年寒假期間他到廣場上玩的時候，看到有類似的小攤販在擺攤，那時候覺得這可能是個不錯的賺錢方式。楊同學今年放寒假後又來廣場上玩，發現這種帶有參與性的小攤販很少，內心便開始蠢蠢欲動他的「擺攤計畫」。

▲想出這個擺攤計畫的楊姓國二中生。（圖／翻攝自梨視頻）

該遊戲為店家在每個玻璃杯裡面放上5元人民幣到100元不等的現金，一位客人花10元可拿到10個乒乓球，在指定位置做丟投的動作，只要投進玻璃杯，玻璃杯裡的錢就是玩家的。

楊同學說道，「回家後馬上就將要做生意擺攤的點子告訴媽媽，沒想到她也很支持，給了800元啟動基金」。拿著媽媽資助的800元人民幣，楊同學買了400個玻璃杯和300多個兵乓球，在大年初八那天來到廣場上擺起地攤。

▲楊同學在過年期間擺攤賺外快。（圖／翻攝自梨視頻）

楊博超剛開始擺攤時都是一個人顧著攤位，不過後來生意愈來愈好，又花了200元請了2名小幫手，其中一位專門在現場負責用話筒吆喝攬客，另一位幫手則負責維持現場秩序。

▲民眾開心地丟著乒乓球。（圖／翻攝自梨視頻）

楊同學受訪時激動地說，從正月初八到元宵節，這8天時間他已經賺了17000元；不過他話鋒一轉突然有點低落的說，「元宵節是擺攤的最後一天了，之後就要開學了。」對於這筆收入會用來做什麼，楊同學透露，要給媽媽買一部手機；他表示，「要買一部最好的手機，因為如果沒有媽媽的支持，就不會有這次擺攤成功的經歷。」

影片在網路曝光後，引起大陸網友熱烈討論，紛在社群網站微博留言稱「天生商業奇才」、「有頭腦、有執行力、有領導力，成功是必然」、「這孩子以後往商業發展，未來可期」；不過也有網友持不同看法說道「未成年人組織公然賭博」、「這個不應該算是非法盈利嗎」、「賺了17000上稅沒」。