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江蘇145童接種「過期疫苗」　副市長等33官員被處分

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▲長春長生假疫苗 。（圖／路透社）

▲去年8月爆發的長春長生假疫苗案，讓不少大陸孩童家長擔心。（圖／路透社，下同）

大陸中心／綜合報導

吉林省長春長生公司去年8月爆發假疫苗事件，讓不少大陸孩童家長驚慌。沒想到時隔不到半年，江蘇金湖縣黎城衛生院在今年1月又爆發口服疫苗過期事件，當時有145名孩童接種到過期疫苗。江蘇省在事發後進行調查，今天（24日）公布懲處，共有33名相關責任人遭到處分，其中包括淮安市副市長顧坤等人。

綜合陸媒報導，江蘇省在事後對該起事件展開調查，經調查確認，這起事件是因當地政府主體責任落實不到位、主管部門監管不力、接種單位管理混亂、工作人員違規操作造成的一起嚴重責任事故。

過期疫苗事件發生後，大陸黨中央、國務院和江蘇省委、省政府高度重視，省政府組成的工作專班派專項工作組進駐金湖調查，並決定對該事件的相關責任單位和33名責任人嚴肅處分。

▲長春長生假疫苗 。（圖／路透社）

處分名單中提到，淮安市副市長顧坤、市衛生健康委主任孫邦貴受到政務警告處分，市衛生健康委副主任吳雲生受到政務記過處分；金湖縣委書記張志勇、縣長徐亞平受到黨內嚴重警告處分，副縣長高昌萍受到政務降級處分。

此外，淮安市、金湖縣衛生健康行政部門和疾控、衛生監督等機構相關負責人分別受到相應黨紀政務處分；金湖縣醫院集團發展中心主任、黎城衛生院院長汪泓涉嫌職務犯罪，目前採取留置措施；黎城衛生院原副院長劉志兵等6名直接涉事人員分別受到開除黨籍、開除公職處分，劉志兵等2人已經移送司法機關，依法追究法律責任。

由於長春長生假疫苗案讓大陸孩童家長人心惶惶，不少網友紛在《央視新聞》官方微博新聞討論串下留言表示「又是疫苗，對孩子下此毒手，嚴懲兇手！」、「那145名兒童的媽媽，肯定天天擔心會不會有不良反應」、「還好這些孩子沒有感染上，不然一百多個家庭該多傷心」。

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關鍵字：江蘇,過期,疫苗,過期疫苗,小兒麻痺,長春長生

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