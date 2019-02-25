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6年狂墮胎17次「刨刮西瓜肉」內膜　27歲淡定女子宮都是傷…剩一層紙薄

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▲▼ 手術,開刀,醫院（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲醫師依患者意願，幫小橘完成了第17次墮胎手術。（示意圖／取自Pixabay，下同）

大陸中心／綜合報導

大陸湖北十堰市一名女孩小橘（化名）21歲第一次做人工流產手術，之後6年來墮胎頻率次數高達17次，令人驚悚，她雖然每次要求最好的手術，可是再多的醫藥費也無法彌補手術對身體的傷害，連醫生都看不下去直言，小橘的子宮內膜嚴重缺失，已經變得像紙一樣薄。

27歲小橘與男友相識6年，可說是婦產科常客，其子宮內膜因墮胎次數過多，嚴重缺失，子宮內傷痕累累。十堰市婦幼保健院婦科主任趙琴都看不下去表示，「她每次都要最好最貴的墮胎手術，但再多的醫藥費也無法彌補手術對身體的傷害。」不過小橘依舊淡定地看著手機，像聊家常一樣，回答醫生的每一個問題。

趙琴想起幾個月前小橘因為子宮腔黏連，為小橘做過宮腔鏡分離術，「術中發現她因為流產次數過多，子宮內膜嚴重缺失，內膜薄得就像一層紙，宮腔內傷痕累累。」

本著對患者負責的態度，趙琴勸告小橘如果不是非流產不可，建議她留下這個孩子，因為她以後再想懷孕可能十分困難了。但小橘淡淡地說，自己還沒有結婚打算，也沒有能力撫養一個孩子，堅決要手術。

趙琴直言，反復多次墮胎對女性傷害不小，多次鉗刮子宮內膜，就好比不斷地刨刮一個西瓜肉，最終只剩下瓜皮，不但子宮壁變薄，內膜越來越少，最後導致月經過少，受精卵也難發育成胚胎。

「這個孩子有可能是她最珍貴的孩子，唉……」趙琴最終還是依患者意願，幫小橘完成了第17次墮胎手術。其實越來越多的年輕人，對墮胎講得如雲淡風輕，以為做手術就沒事了，毫不在意可能造成身體的傷害，如重拳般不可逆轉。

大陸網友紛紛留言，「這種對自己都不尊重不珍惜的人，生下孩子還指望對孩子負責嗎？禍害自己就好，別害了孩子」、「說句氣話，這樣的女孩子不配有孩子」、「流產那麼多次還能懷上……」、「她一輩子沒孩子挺好的！」、「避孕不會嗎？」、「我的天，6年17次太嚇人了，性教育的缺失啊」、「有的人想懷還懷不上呢」、「我們這些想要孩子的就是懷不上，還要去打針吃藥。你們有這麼好的身體條件卻不珍惜」。

▲▼ 手術,開刀,醫院（圖／取自免費圖庫Pixabay）

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