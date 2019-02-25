汐止分局前男子駕租賃車遇水窪打滑　衝上分隔島剷2路燈

▲凌志轎車打滑撞路燈桿，左側車門及車頭全毀。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／新北報導

新北市汐止區大同路二段汐止分局前，25日凌晨2時許，發生一起凌志轎車自撞路燈的車禍意外，21歲的蘇姓駕駛當時自行駕車返家，行經該路段時，疑似車輪壓過積水打滑，整輛轎車失控爬上中央分隔島並撞倒2支路燈桿，其中1支燈桿還連根拔起，造成車頭及左側車門全毀，車內安全氣囊都爆開。

由於事發地點鄰近汐止分局及汐止消防分隊，警消聽到巨大撞擊聲，便馬上出來查看，見到蘇姓駕駛安然無恙後，才鬆了一口氣。警方表示，當時只聽見一聲巨響，出來查看就發現車子卡在中央分隔島上，員警立即放置交通錐，防止連環車禍的發生，消防分隊隊員也馬上將救護設備拿出來要救人，最後因蘇男沒有嚴重外傷，拒絕送醫治療。

駕駛蘇姓男子表示，他自己的車輛送修，車廠出借這輛代步車給他，所以不敢開快車，時速只有50公里，當時沿著大同路二段要返回五堵的家，路上還去買了消夜。

由於汐止25日凌晨雨下的不小，地上多處有積水情形，蘇男經過公園路路口時，不慎車輪壓過水窪打滑，車子整個往中央分隔島滑行並爬上去，左側車門撞倒一隻路燈後，車頭又撞上另一隻路燈才停下。

轄區交通分隊員警到現場進行採證，用交通錐封起雙向各1線道，防止車輛撞上。員警事後對蘇男進行酒測，發現蘇男並無酒駕事宜，員警除了聯絡車主到場外，也將蘇男帶回派出所製作筆錄。事故車輛隨後也由蘇男叫來的拖吊車拖去維修，警方目前正調閱周邊監視器畫面，要還原車禍當時情形，進一步釐清車禍發生原因。

▲▼事發地點就在新北市政府警察局汐止分局前，員警聽聞聲響馬上趕出來查看。（圖／記者趙永博攝）



▲▼轎車衝上中央分隔島，滑行約15米撞倒路燈後才停下。（圖／記者趙永博攝）



▲▼員警合力將路燈往路中央搬移，挪出更多的行車空間。（圖／記者趙永博攝）

