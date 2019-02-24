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「韓國瑜沒退燒！」王浩宇分析網路聲量　潘孟安成「最大驚奇」

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▲韓國瑜市長任內首度出訪星馬 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

政治中心／綜合報導

桃園市議員王浩宇23日PO文提及本周的網路聲量，研究對象包括：總統蔡英文、台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜、屏東縣長潘孟安，直指「韓流」暫時沒有退燒的情況，且還連帶拉起了角逐台南市立委第二選區補選的謝龍介聲量，反而柯文哲網路聲量不若以往，雖呈現止跌回升的趨勢，但負面情緒較高。

王浩宇表示，網路聲量作為政治人物支持度的領先指標，在過去一年的觀察下，一直都能有效反映在實際支持度，過去一週，各大政治人物的網路聲量、正負情緒表現的如何？又有什麼觀察重點呢？

▲▼總統蔡英文出席「不動產開發商業同業公會全國聯合會第8屆理事長暨理監事就任典禮」。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（資料圖／記者林敬旻攝）

王浩宇說，第一，辣台妹蔡英文的支持度，從年初開始就維持一定的熱度，過去一週也幾乎天天是網路聲量榜冠軍，雖然在粉絲人數的增加尚不如韓國瑜，但已經創造一定的鐵粉，與行政院長蘇貞昌都有很高的網路聲量，但這樣的網路聲量能否實際轉化成民調支持度，將是未來一個月的觀察重點。

「韓國瑜沒有退燒，高點還沒有到」王浩宇稱，儘管政策跳票新聞不斷，但韓國瑜的網路聲量在過去一週並未受到太多影響，不管在正負情緒評價上都有回穩的趨勢，再加上粉絲具備高度黏著性，連帶讓拉起謝龍介的網路聲量，目前「韓流」看起來暫時沒有退燒的情況。

▲▼柯文哲、陳敬純。（圖／記者徐斌慎攝）

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者徐斌慎攝）

王浩宇提到，柯文哲從年前後的粉絲崩跌中回穩，雖然粉絲人數還是些微下降、網路聲量已不若以往，但還是呈現止跌回升的趨勢，惟負面情緒較高，顯示對柯文哲不滿的族群族群增加，柯文哲的支持度與聲量已經過了高點，恐不利於他2020年爭取大位的計畫。

最後，王浩宇說，台灣燈會超夯，做為地方父母官的潘孟安本週在網路聲量上，有很顯著的成長，不管是在正面情緒、粉絲人數到網路聲量，潘孟安都維持在前五名，是本週最大的驚奇。但燈會後能否讓網友持續關注，才是觀察重點。

▼屏東縣長潘孟安。（資料圖／記者曹悅華攝）

▲▼屏東縣長潘孟安。（圖／記者曹悅華攝）

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關鍵字：王浩宇,網路聲量,韓國瑜,潘孟安,蔡英文,柯文哲

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