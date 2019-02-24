李佳芬陪韓國瑜出訪「顧健康」　柯文哲笑：這什麼理由？

▲柯文哲出訪以色列，首站參訪自駕車公司。（圖／北市府提供）

記者楊亞璇／台北報導



台北市長柯文哲23日晚間啟程出訪以色列，24日首站參訪全球最大自駕車公司「Mobileye」，針對高雄市長韓國瑜妻子李佳芬以照顧健康為由隨行出訪馬來西亞，柯文哲笑說，「這什麼理由？」

韓國瑜24日搭乘商務艙出訪馬來西亞拚經濟，妻子李佳芬為了照顧韓國瑜，自掏腰包隨行，對於「顧健康」說法，柯文哲一聽到就大笑，「這什麼理由⋯⋯這個不便批評，我沒什麼意見。」隨後談到自己的太太，「陳佩琪是因為她還要賺錢，我每次問陳佩琪，她說不行，還要看門診，請假很麻煩，我們家要有一個人賺錢才可以。」

柯文哲也回應王世堅的批評，他表示，台灣浪費太多時間內耗，不需要吵架，以色列是內閣制國家，建國70年來，卻沒有一個黨派在國會過半，這種吵吵鬧鬧聯合政府卻不會產生內耗，以色列僅900萬人，竟然在阿拉伯國家間活得好好的，實在是太厲害了，到底怎麼做到的，要向以色列國會議員好好問一下。

柯文哲還說，以色列很聰明，教育、國防、產業三合一，他們在高中階段挑成績好的資優生，讓他們在當兵的時候就做網軍，寫程式語言，聽說伊朗核子爐就是網軍侵入破壞的，然後這群網軍服完兵役出社會就開資安公司，以色列國防部再向他們買服務，從教育到國防，再到產業三合一，就變得很有效率。

柯文哲說，台灣就是教育、國防、產業沒有三合一，所以每個去當兵就覺得浪費時間，應該要挑人做特殊國防事業，然後畢業就繼續做，三個就合一了，所以現在回想起來，每個人去當兵就是浪費時間，替代役也是浪費時間，所以以色列這算是比較有效率、有思想的國家。