訪以色列機上柯粉喊「選總統」　柯文哲笑回：好啦好啦！

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲選總統的呼聲高，他23日晚間啟程出訪以色列出席全球市長會議，在飛機上出現粉絲拱他選總總，有熱情民眾要柯文哲選總統加油，柯文哲笑回「好啦！好啦！」

柯文哲一到機上，民眾發現與柯文哲同班機，感到超級驚喜，瞬間引起一陣小騷動，大批柯粉在機上的走道自動排成一列，搶著跟柯文哲合照，現場宛如小型粉絲見面會。

有一位與民眾隨手拿一本書給柯文哲簽名，他表示，自己是台中人，所以沒有辦法在去年台北市長選舉投票，但如果柯文哲選總統，一定投柯文哲。

日前柯文哲line@「柯文哲全國揪朋友」帳號為改成「KP2020」，引起聯想，柯文哲23日晚間受訪表示，經過了解帳號名指的是「柯P愛你愛你」，至於是否與2020總統大選相關，柯文哲回說，不曉得，幕僚做的事情不要問他，再說吧。

柯文哲也透露，他將到以色列看無人車產業，因為在以色列的產業中，最好的就是新創產業，還會去看魏茲曼科學研究院（Weizmann Institute of Science），因為那等於是以色列的中央研究院，人口才900萬人的以色列，已有6個獲得諾貝爾獎，「相當厲害」。柯文哲說，自己是大學教授出身，所以對去看科學院比較有興趣。

柯文哲也說，除了官方的拜會以外，他也會與國會議員進行交流，特別要求與國防相關的議員交流。