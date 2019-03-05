《還願》正妹配音員陳品伶歌聲曝光！音樂劇MV讓網驚：被圈粉了



▲《還願》正妹配音員陳品伶歌聲曝光！她即將演出原創音樂劇《傾城記》，好嗓音讓網直呼「被圈粉了！」（影／C MUSICAL 授權提供）

▲《還願》正妹配音員陳品伶外型亮眼而受到矚目。（圖左／陳品伶IG @musicalpinling；圖右／翻攝《傾城記》MV）

記者林育綾／台北報導

話題不斷的遊戲《還願》、《返校》正妹配音員陳品伶，因外型亮眼受到媒體注目而爆紅，她受訪時謙虛提到，儘管因為這些原因被關切，但對自己和夥伴來說就是一直在表演領域中努力，近日她忙於劇團彩排，即將在音樂劇《傾城記》中演出一名神秘的逃亡少女，該劇MV曝光後也讓她的好嗓音受到矚目，不少網友直呼：「被圈粉了！」

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陳品伶曾幫恐怖遊戲《返校》配音，進而結識了赤燭團隊，又接手替《還願》中的鞏莉芳一角配音，該角色是名退隱的玉女歌手，和杜豐于結為夫妻，而鞏莉芳的外型也是參考陳品伶本尊。隨著遊戲爆紅，她的真實身份受到關注，日前更在IG發文「這兩天嚇到大家了，莉芳深感抱歉。」

▲陳品伶獲得關注時相當謙虛，表示對自己和夥伴來說，就是一直在表演領域中不斷努力。（圖／翻攝自陳品伶IG @musicalpinling）

陳品伶擁有台大的學歷、亮眼的外型，日前突然獲得大批網友和媒體關注，不過她謙虛地表示，雖然因為沾光《還願》加上這些因素而被注意，但對自己和夥伴來說，就是一直在表演領域中不斷努力。她發文感謝：「先謝謝媽媽把我生得不差（咦），自己也確實是個愛漂亮的女生，但這年代這麼多漂亮的明星網紅，品伶的分數真的只是88分不能再高了，然而我也看到許多用心經營自己的藝人或各行各業中默默耕耘的人，即使本身不是世俗眼光中的好看，但隨著時間和累積卻變得越來越美，最後身上散發的光芒和氣場卻能讓人發自內心的讚嘆：好美！！ 」因此她對自己期許：「要記得真正的美不是漂亮，是因為用了心。」

▲陳品伶對自己期許：「要記得真正的美不是漂亮，是因為用了心。」（圖／翻攝自陳品伶IG @musicalpinling）

事實上陳品伶深耕音樂劇表演多年，近來忙於彩排，即將在懸疑音樂劇《傾城記》中飾演一名神秘的逃亡少女，更與《還願》中的杜豐宇本尊、也是音樂劇男神的程伯仁共同演出。

這次在《傾城記》裡不再「驚嚇」大家，故事主要描述一個動盪不安的時代，暗藏秘密的城市，社會底層小人物的掙扎與反抗。陳品伶飾演身懷祕密的逃亡少女，而程伯仁則飾演一名在社會框架底下失去自我、沒有夢想的中年男子李勛；兩人以深厚唱功帶領著劇情前進，幾場對唱及重唱的戲，有別於過去的台灣音樂劇，演員們的走位和肢體表現令人印象深刻。

▲事實上陳品伶深耕音樂劇表演多年，近來忙於彩排，即將在懸疑音樂劇《傾城記》中飾演一名神秘的逃亡少女。（圖／C MUSICAL製作提供）

▲陳品伶將與《還願》中的杜豐宇本尊、也是音樂劇男神的程伯仁共同演出。（圖／C MUSICAL製作提供）

她在《傾城記》MV與程伯仁對唱的片段曝光，好嗓音讓不少網友讚嘆，直呼「被圈粉了！」她PO文支持台灣原創遊戲之餘，更不忘拜託大家「台灣原創音樂劇也請支持一下。」

▲陳品伶不忘拜託大家「台灣原創音樂劇也請支持一下。」（圖／C MUSICAL製作提供）

《傾城記》是台灣首部與韓國合製的原創音樂劇，除了韓國導演共同參與創作外，還特地請到韓籍編舞鄭皓準、歌唱指導金仁馨、音樂執導方哉淏來台，替13名演員進行韓式歌舞集訓，並由C MUSICAL藝術總監張芯慈親自擔任作曲，每個角色都有自己專屬的旋律聲線，即將在3月9日、10日於板橋新北藝文中心演出。