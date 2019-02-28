連假來玩《還願》！陳其邁被嚇到尖叫　高嘉瑜喊無聊快睡著

▲《還願》超夯，政治人物也搶玩。（圖／翻攝自遊戲畫面）

記者蔣婕妤／台北報導

228連假開始，不少網友準備玩遊戲度過假期，近期最夯、由台灣赤燭公司製作的《還願》引發廣大討論，全球銷量破百萬，連外媒都關注。回到台灣，政治人物也搶搭風潮玩一波，行政院副院長陳其邁、時代力量立委林昶佐玩到尖叫，台北市議員高嘉瑜卻是超冷靜直喊無聊快睡著。

《還願》一推出隨即引起話題，政治人物皆連搶玩，林昶佐日前開直播挑戰，吸引9萬次觀看。林昶佐在直播中大讚，「想到這個遊戲的人好屌喔！」，原本只想玩一個小時，沒想到欲罷不能，一玩就是全部，還說自己綽號叫「鬼王」，「還是被嚇到一次，但比起恐怖程度，我覺得難過泛淚程度比較高，已經有小孩的玩家應該更能體會。」

玩了兩個小時候成功破關，林昶佐遊戲後感慨分享「迷信害死人」，針對敏感話題，林昶佐說，不要被大陸網友誤導，遊戲裡的符咒寫什麼根本不是關鍵，真有什麼跟政治有關的想法，大概是國會去年在審的財團法人法不該排除宗教團體，宗教團體法應該要趕快立。

▼陳其邁臉書直播玩《還願》。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

相較林昶佐，陳其邁挑戰遊戲步調緩慢許多，他25日晚間八點與前華視主播視網膜、立委鄭運鵬等人玩《還願》，直播最高同時湧入5.3萬人觀看、超過8300多人分享，最後花3小時多的時間才通關。

陳其邁玩《還願》變成臉書「藍勾勾」聚會，短短半個小時就湧入5萬多名網友觀看，留言區留言更是被刷滿，行政院長蘇貞昌跑來湊一咖表示，要陳其邁玩快一點，「不然我要開會了」，內政部長徐國勇、立委趙天麟也跑來參與遊戲過程。

遊戲進行到一半，陳其邁在遊戲中點著打火機闖陰宅，只見4個男人看著螢幕找著各大線索，討論著畫面，突然門旁「碰3聲」，現場4個大男生幾乎都嚇壞了，但原來是助理買茶葉蛋回來。陳其邁在直播中也嘆說，這太恐怖，應該是限制級。

陳其邁最後發表感想，遊戲讓他覺得真的很感動，「本來剛開始是在玩遊戲，玩到最後有點鼻酸」、「做爸爸的看著個，應該會很有感」、「政府應該要多支持（國產遊戲）」、「遊戲軟體有很多，我自己有時候也會玩，但這個遊戲是我看過最令人感動的。」

▼台北市議員高嘉瑜與網紅老王直播玩《還願》。（圖／翻攝《卡提諾論壇》）

除了林昶佐和陳其邁，「港湖女神」高嘉瑜也與知名實況主老王開直播，遊戲前放話「負責尖叫」的她，遊戲真正開始後反倒超冷靜，只見她懵懂握著滑鼠摸索，跟著恐怖音效找尋破關的契機，隨後，恐怖瞬間掃過，一旁的老王嚇歪，她卻回覆：哪裡？我錯過什麼嗎？

遊戲持續了30多分鐘，高嘉瑜直喊，「這到底恐怖在哪？我快睡著了」，完全沒有感受到可怕的地方，最後被老王抓包，「終於知道你為什麼不怕了，因為你一直看地板」，笑翻網友。