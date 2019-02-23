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《還願》超完整「時間軸」整理　三分鐘看完杜家慘案始末

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＊本文含有嚴重《還願》劇情雷，請慎讀

趁19號元宵節應景上市的恐怖遊戲「還願」，一推出就大受好評，不僅已成為台灣玩家的社會現象，更讓許多外國網友大讚，「這是我玩過最恐怖的遊戲！」

但薄弱的劇情依然是硬傷，在上一篇文章中，筆者胖丁已經說明了一些玩家可能忽略掉的隱藏劇情，與未來遊戲更新的可能，這也使得還願遊戲變得更像「找彩蛋遊戲」了。但問題就來了，遊戲中的混亂劇情線，讓玩家感到很頭痛，只知道美心最後死了，但完整的時間軸卻很難著摸。

本文就試著用目前所有線索來整理一個完整的時間軸，讓那些就算沒玩遊戲的「雲玩家」，也能快速了解大部分的故事細節：

請繼續往下閱讀...

首先要提到時間軸之前，就必須先講到《還願》本作的敘事手法，筆者胖丁認為，事實上遊戲中的時間一直停在1987年10月7號，當杜豐于知道親手殺死了自己的女兒後，他便精神錯亂，坐在板凳上幻想著自己撰寫的劇本《今生今世》，同時腦補過去的種種。

簡單來說，玩家所經歷的遊戲體驗，其實是杜豐于穿梭於對家庭和樂的幻想與過去的殘酷現實之間。

《還願》超完整「時間軸」整理　三分鐘看完杜家慘案始末（圖／記者蔡淳嘉攝）

在遊戲中，重要的時間軸正好有四個場景（對應第二章一開始四個門），而這四個門後的劇情所包含的時間其實並不只代表那個時間點，而是當時杜豐于家中遇到的各種轉折。加上之前我們文章提到了，杜家遷入之前的「陳林事件」，我們可以完成一副完整的時間軸：

前傳，杜家搬入之前（遊戲這部分未提到，可以跳過）

1973年12月10號，日記記錄6梯5樓公寓陳爸爸餵魚（殺妻），文中提到有兒子明翰跟美美與寫日記的作者。

1974年4月12日，報導陳亮性侵林姓女兒（美美），而林爸爸因賭債欠錢隱忍。

1974年5月17日．報導指出陳爸爸因殺妻案定讞，四月入監，而小弟弟明翰從五樓跳樓身亡，該公寓布告欄寫著賤價出租6梯5樓（陳爸爸的凶宅），同時美美鬧失蹤，林爸爸找不到他。

1974～1980年內，慈孤壇進駐6梯5樓，據報導指出，該公寓原本冤魂甚多，都在抓交替，但慈孤壇進駐後逐漸香火鼎盛，有鎮煞的功效。

《還願》超完整「時間軸」整理　三分鐘看完杜家慘案始末（圖／蔡淳嘉攝）

第一場景　猴年1980年8月8號的門

這場景所包含的時間，是從1975年7月27日美心出生開始，一直到1985年美心生病之前，這幕代表的意義是透露家庭失和的預兆。杜豐于迎娶鞏莉芳，息影讓許多人惋惜，接著杜豐于事業走下波，迷信與大男人主義，讓老婆鞏莉芳有怨言但還不敢離家，雙方同時對於女兒有很大的期待（還送她去上才藝班）。

▼門上面還有金玉滿堂，可知剛新婚

《還願》超完整「時間軸」整理　三分鐘看完杜家慘案始末（記者/蔡淳嘉翻攝自《還願》）

《還願》超完整「時間軸」整理　三分鐘看完杜家慘案始末（記者/蔡淳嘉翻攝自《還願》）

1976年7月27日，抓周事件，美心滿周歲抓周，最後抓了麥克風。

（這件事成了爸爸逼美心參加歌唱節目的源頭，抓周的最後還有一個台下的觀眾（爸爸）逼她唱歌）

1976年～1980年，新銳編劇杜豐于屢屢獲獎（獎盃，書房上的報紙），但他寫的電影劇本卻大暴死（見上方公佈欄），銷量慘淡。

《老友的來信》寫到他的劇本《生生世世》被6個導演拒絕，但杜豐于仍然沒有放棄，還在繼續寫此齣，最後甚至寫到了4千多回的團圓《大結局》。（一直寫到美心死掉前）

《還願》超完整「時間軸」整理　三分鐘看完杜家慘案始末（記者/蔡淳嘉翻攝自《還願》）

1980年8月8日，杜豐于迎娶加上新婚搬入凶宅（禮物小卡，說老公搬家辛苦了），桌上的喜餅與牆上的對聯可知道剛新婚遷居。從他寫的《妻子的代辦事項》就可知道杜豐于十分迷信，而且家事都要求鞏莉芳做，自己則專做男人的事（賺錢），種下日後鞏莉芳向廣播電台抱怨的因。

1981～1985年，當中的某年7月16日，拍攝生日的照片（女兒彈鋼琴送給爸爸）

《還願》超完整「時間軸」整理　三分鐘看完杜家慘案始末（記者/蔡淳嘉翻攝自《還願》）

《還願》超完整「時間軸」整理　三分鐘看完杜家慘案始末（記者/蔡淳嘉翻攝自《還願》）

第二道門　牛年1985年8月23號

此場景包含的時間是從美心第一次生病開始，到美心康復（1985年3月到10月），最後開始接觸慈孤觀音，此時正值尼爾森颱風（真實事件）。從冰箱上面貼著的「健脾止咳湯」、釀女兒紅，都可知道美心嘗試了各種藥方，而杜爸爸開始對女兒的期望越來越大。

在試過各種藥之後都完全無效，轉而接觸何老師。而為了安撫吵著要出門的女兒，此時杜豐于無意間教會女兒摺鬱金香，意外緩解女兒病情，但爸爸卻誤以為是何老師的功勞。

▼大門上有手術中的字樣，旁邊還貼著帶藥品廣告，可知這是生病的一年

《還願》超完整「時間軸」整理　三分鐘看完杜家慘案始末(圖/記者蔡淳嘉攝/《還願》遊戲截圖)

《還願》超完整「時間軸」整理　三分鐘看完杜家慘案始末(圖/記者蔡淳嘉攝/《還願》遊戲截圖)

1985年3月18號，《傷病通知單》上面寫美心突然呼吸困難送醫急救。

1985年6月13到16號，《聯絡簿二、三》上面寫，美心因病沒有去學校，杜豐于都是哄騙她乖乖吃藥，就能帶他出去玩。

1985年6月16號，《診斷證明書》說，經過各種調查（X光）後，美心皆無異狀，建議轉診精神科。杜豐于無法接受，他覺得精神病很丟臉，不敢對外張揚，種下之後接觸慈孤觀音的因。

《還願》超完整「時間軸」整理　三分鐘看完杜家慘案始末(圖/記者蔡淳嘉攝/《還願》遊戲截圖)

《還願》超完整「時間軸」整理　三分鐘看完杜家慘案始末（圖／記者蔡淳嘉攝）

1985年8月23號，尼爾森颱風（真實事件）侵台，原本計畫在這天帶美心去阿里山玩，但因為颱風天而無法出門，讓美心把藥通通丟在魚缸裡。為了安慰女兒，父親拿了鬱金香的故事書給她，念給她聽。

1985年10月9號，美心口述是颱風天，病得很重還沒好，又不能出去玩了，但真實歷史中，當天並沒有颱風，依照赤燭的考究功力，應該不能犯這種錯誤。根據《美心的內心小劇場》有提到，鞏莉芳說他呼吸依舊困難，所以很可能是爸媽找個理由說服她不讓她出門。

再次講故事書給女兒聽，這次還教了她怎麼摺鬱金香，女兒藏了一朵在書的最後面。在病的最重的時候，打電話向何老師求助，何老師叫杜豐于上樓。

《還願》超完整「時間軸」整理　三分鐘看完杜家慘案始末(圖/記者蔡淳嘉攝/《還願》遊戲截圖)

《還願》超完整「時間軸」整理　三分鐘看完杜家慘案始末（圖／記者蔡淳嘉攝）

1985年10月9號後，女兒的病情得到緩解（因為何老師？摺鬱金香的親情溫暖？），杜豐于便把功勞都歸咎於何老師，開始信奉慈孤觀音，更開始相信，女兒可以靠慈孤觀音的力量大紅大紫，也開始安排女兒上節目比賽。

1985年11月～1986年1月（推測），美心第一次上節目唱《碼頭姑娘》與衛冕者同分，隨後《溝通信》提到學校安排校外教學，但杜豐于拿美心比賽的好成績而推託，說自己會再帶女兒出遊。

而拿到《溝通信》的場景也提示，杜豐于有帶美心去公園玩「梅花梅花幾月開」。

《還願》超完整「時間軸」整理　三分鐘看完杜家慘案始末（圖／記者蔡淳嘉攝）

第三場景　虎年1986年7月27號的門

該場景所包含的時間是從第一次美心康復（1985年10月）之後，到第二次美心病發（1987年9月19日）。一進家中可知道，家中的配置完全改變了，鋼琴移進了房間，而慈孤壇放在家門口，可以知道杜豐于迷信越來越嚴重。

這也導致了夫妻失和，鞏莉芳隨後離家出走，同時女兒的恐慌症，也因為父母的吵架、離異、還有比賽的壓力越來越嚴重，最後又復發而呼吸困難。

《還願》超完整「時間軸」整理　三分鐘看完杜家慘案始末（圖／記者蔡淳嘉攝）

《還願》超完整「時間軸」整理　三分鐘看完杜家慘案始末（圖／記者蔡淳嘉攝）

1986年2月，美心整理了房間，鋼琴移進了房間，寫在《聯絡簿一》上。

1986年3月24日，美心挑戰比賽嚴重失利，唱到一半直接失聲（遊戲中於1980年抓周自述）。杜豐于對美心的期望給他太大的壓力，讓他表現失常，看到人群就恐慌（就連去才藝班也是），所以才躲到櫃子「秘密基地」裡唱歌。

1986年間，爸媽不斷吵架，杜豐于還把鞏莉芳的旗袍割破。

1986年7月27日美心生日，美心許願要成為大明星，但《劇本：寸草春暉》無意間提到，她其實一點都不希望大紅大紫，只希望家庭和樂就好，爸爸媽媽可以平平安安在一起。

《還願》超完整「時間軸」整理　三分鐘看完杜家慘案始末(圖/記者蔡淳嘉攝/《還願》遊戲截圖)

1987年2月到6月間，當美心在寫數學考卷時（考卷上面寫著七十五學年第二學期，五年級），都會一直聽到父母親的吵架聲音，可以知道焦慮症狀已經十分嚴重。

1987年9月19號美心自述，因為舊病復發，快要不能呼吸了，而爸爸杜豐于直接說不看醫生了，要直接找何老師，因為上次就是看何老師才好的。

《還願》超完整「時間軸」整理　三分鐘看完杜家慘案始末（圖／記者蔡淳嘉攝）

《還願》超完整「時間軸」整理　三分鐘看完杜家慘案始末（圖／記者蔡淳嘉攝）

第四道門 兔年1987年10月7號

這個場景與第三的場景的時間有些許重疊，是從鞏莉芳離開家裡後到美心死亡。這段揭露了鞏莉芳離家重回演藝圈打拼，想要拯救美心的決心，但已經來不及，泡藥酒事故害死了美心。而鞏莉芳回家發現美心不見，憤而追殺杜豐于（當然被追殺可能只是杜豐于的幻想）。

《還願》超完整「時間軸」整理　三分鐘看完杜家慘案始末（圖／記者蔡淳嘉攝）

1987年初，杜豐于認為鞏俐芳是妖魔鬼怪，鞏莉芳離開家中分居，種下美心恐慌症復發的因。另一方面，鞏莉芳宣布復出演藝圈，並說賺完這輪演出就要回家把小孩接走。

《還願》超完整「時間軸」整理　三分鐘看完杜家慘案始末（圖／記者蔡淳嘉攝）

《還願》超完整「時間軸」整理　三分鐘看完杜家慘案始末（圖／記者蔡淳嘉攝）

1987年9月19號，病情復發，杜豐于找何老師解決。

1987年9月30號，杜豐于用《觀靈術》求到泡蛇酒療程，何老師要求杜豐于也要把血加入其中「奉獻」，並且用藥酒將女兒浸泡在浴缸之中。

1987年10月1號，杜豐于發現女兒死亡，打給何老師，何老師說要七天才見效，杜豐于在家中日曆畫了7天，把10月7號那天圈起來。

1987年10月7號，浴室「女兒紅」釀成，杜豐于發現美心無救，衝到樓上何老師壇裡，發現杯盤狼藉，已經逃跑了，只留下一捲錄音帶（指何老師是神棍）。

《還願》超完整「時間軸」整理　三分鐘看完杜家慘案始末（圖／記者蔡淳嘉攝）

10月14號，杜豐于與鞏莉芳家中的慘案上報，陸心法會發出聲明稿，何老師的慈孤壇跟他們沒有任何關係，僅是信徒的個人行為。（此為ARG前導活動解出來的文件）

《還願》超完整「時間軸」整理　三分鐘看完杜家慘案始末（圖／記者蔡淳嘉攝）

那最後的結局又是什麼意思呢？這就要回到1987年10月7號那天，杜豐于在家中看的電視的場景，看著女兒登上歌唱節目、老婆還在廚房裡做飯，這是杜豐于自己幻想出來的。

從樓上的慈孤壇跑下來後的他，已經精神錯亂，看到桌上美心的「家庭和樂」一畫，她便開始幻想其實妻子還沒離異。諷刺的是，這正是結局那杜豐于獨自坐在家中，灰暗、淒涼的一幕，而在幻想途中插入的話語，便是那剛回到家就發現小孩不見的鞏莉芳，對著恍神的杜豐于喊著「美心人呢？」「美心在哪裡」。

▼遊戲開頭1987年10月7號的家庭，幻想與現實之間的差距《還願》超完整「時間軸」整理　三分鐘看完杜家慘案始末（圖／記者蔡淳嘉攝）

ET快訊
3分鐘看完杜家慘案始末！《還願》超完整「時間軸」整理
坐博愛座遭吼：快起身！骨折妹怒飆回擊　正義魔人臉腫：慚愧

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