「韓國瑜強到超過想像」美麗島民調曝光　吳子嘉：朱立倫意外低





▲韓國瑜。（資料圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

2020總統大選即將到來，民進黨已於日前宣布，初選採「全民調」產生總統候選人；然而國民黨卻喬不定人選，至今仍未決定初選方式。美麗島電子報董事長吳子嘉23日公布國民黨最新國政民調，將高雄市長韓國瑜和其他4顆太陽做比較，韓國瑜仍拿下第一名，朱立倫僅拿15.7％，讓他覺得很意外。

吳子嘉在《寰宇全視界》公布「美麗島電子報」最新民調，將韓國瑜和前總統馬英九、前新北市長朱立倫、國民黨主席吳敦義，以及前立法院長王金平進行比較。結果顯示，韓國瑜以29％居冠，朱立倫15.7％、王金平11.1％、馬英九5.6％、吳敦義1.4％。

吳子嘉說，這份民調是以國民黨中生代所要求的「全民調」方法製成，顯示出「韓國瑜超強！韓國瑜強到超過我的想像」，而且「對朱立倫傷害很大，因為朱立倫太低了，朱立倫本身不應該那麼低才對！」他原本以為朱立倫與韓國瑜應在誤差之內，因為朱立倫有累積數十年的台灣社會基礎，結果被新聞效應炒作，這份民調才出現這樣的數字。此外，若國民黨採用吳敦義希望的「3成國民黨員、7成民調」方式，吳子嘉仍認為，民調數字趨同。

吳子嘉表示，若與台北市長柯文哲相比，柯文哲的主要支持群為45歲以下，韓國瑜支持群則約50歲以上，且韓國瑜支持群中還有大量的中間選民。依照另一份近期民調顯示，討厭民進黨的因素仍在，現在國民黨支持度大約在35個百分點，贏民進黨約10個百分點，大勝的餘威還在。