正妹女模「狗驚犁田」摔3牙　淚控飼主一去不回沒同理心

▲交大甜美正妹女模「魚魚」夜間騎機車遭到路旁突然衝出來的一隻米格魯驚嚇，連人帶車「犁田」，前牙三顆竟都被撞斷，去報警還找不到毛小孩的主人，讓她覺得很倒楣。（圖／魚魚提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

交大甜美正妹女模「魚魚」21日夜間騎機車行經竹北興隆，路旁突然衝出來的一隻米格魯，魚魚驚嚇之餘，機車失控，連人帶車「犁田」，除了手腳都有擦破皮外，前牙三顆竟都被撞斷，整個破相，原本笑容甜美的魚魚因突如其來的意外，而「有口難開」，去報警還找不到毛小孩的主人，讓她覺得很倒楣，找不到任何人可以負責。新竹縣警方表示，因該處監視器不足，尋找狗主人有難度，而縣議員杜文忠也說，將會積極爭取加設監視器。

正妹女模魚魚是交大研究所學生，不只成績好會讀書，一頭飄逸長髮、大眼睛加上甜美的笑容，配上玲瓏有緻的身材，姣好的外表讓她成為模特兒，經常是展場、外拍女模等活動主角。

不過，她卻在日前上網po文，2月21日晚間9時許騎機車經過竹北興隆路一段與台科路路口時，路旁突然衝出來的1隻米格魯，嚇得她花容失色，車頭失去控制，連人帶車摔倒在地，門牙斷了3顆，她說：「當時舌頭舔到斷齒，發現門牙斷了，整個傻眼，當下就坐在馬路上崩潰大哭。」她痛批，狗主人很沒同理心，只記得追狗，在看見有人因狗受傷的情況下，還沒回來關心，也讓她覺得很受傷。

當時一旁的機車騎士，見她摔倒在地爬不起來，連忙上前幫助並打電話叫救護車。魚魚向《ETtoday》記者抱怨說，當時目擊者只看到1名外國人追著米格魯，她也不知道是不是飼主，但是自己因為這場車禍導致手腳擦傷、下巴瘀青，最令她傷心的是矯正兩年多才剛「畢業」的牙，就這麼撞斷三顆，連要負責都不知道找誰。

醫生評估魚魚的三顆斷牙，需要磨小裝牙套，每顆要價2萬5，整個過程大約需要一個多月，其中一顆因為神經有損傷，只能做根管治療，目前她只能帶著臨時牙套進行日常生活。

原本擁有一口笑起來令人羨慕的貝齒，如今卻面臨斷牙的慘境，令她非常氣憤。她說，希望當天的目擊者若有看見訊息，拜託請提供她一些訊息、出面指證，協助魚魚找到狗飼主，

新竹縣議員杜文中表示，竹北興隆路河堤一帶，有許多愛好運動的人在河堤沿岸跑步，由於該處的監視器嚴重不足，已經成治安死角，近來有幾起傷害事件都在附近發生，杜文中說，他會爭取加設監視器，以保障居民安全。

錢炳村律師說，飼主因未上狗鍊，導致毛小孩害騎士受傷，是可能構成傷害罪。狗主人可能因毛小孩害他人騎士受傷，刑責是處六月以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金，致重傷者，處一年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金。