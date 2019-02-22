黑幫「太陽」戰「天橋」連開10槍　路人撿彈殼急報警　

▲戴男等人自知遭鎖定、走頭無路，在21日主動前往竹東分局自首並繳獲仿金牛座改造手槍一支。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣新湖分局於19日查獲春節後於新豐、竹東的連續槍擊案的新豐「太陽會」2名嫌犯，尚在逃亡的「天橋幫」3嫌則因扛不住壓力，也在21日主動前往竹東分局攜械自首。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送新竹地檢署偵辦。

新竹縣新豐鄉在2月13日、15日發生兩起槍戰，兩方人馬竟膽大到在消防隊前開槍追逐。嫌犯供稱，因新豐太陽會的林男曾在蔡男臉書留言「三小」兩字，天橋幫的戴男看不過去，要主持公道。13日當天蔡男夥同戴男要與林男先相約新豐鄉天德堂「喬一下」，卻未料當事人蔡男並未到場，現場只有戴男與林男兩人，兩人一言不合起了口角，之後抄起隨身攜帶的傢伙連開10槍。

戴男「公親變事主」13日火拼完兩日後又在竹東快速道路被林男「巧遇」，林男一看是戴男二話不說開始駕車追逐，兩方人馬一路從竹東快速道路追逐到市區，沿途開了近10發子彈，直到經過竹東市區消防隊前還開了兩槍，附近民眾看見兩台黑色轎車一路追，宛如電影玩命關頭一般，直到聽見兩聲槍響，才驚覺是黑幫火拚，隨後撿起彈殼並打電話報警。

新湖分局於19日於汽車旅館查獲林男等嫌犯，竹東分局警方也繼續鎖定涉案人車，戴男等人自知遭鎖定、走頭無路，在21日主動前往竹東分局自首並繳獲仿金牛座改造手槍一支。

新竹縣警方表示，將繼續與刑事局通力合作，強力掃蕩，展現破案效率，有效壓制黑幫氣焰，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送新竹地檢署偵辦。