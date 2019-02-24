桃捷推2週年LED立體列車造型票卡　限量開賣

▲桃捷推兩週年LED立體列車造型票卡。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

搶商機！桃園機場捷運歡慶通車2週年，再推出限定票卡，首創LED立體列車造型票卡，打造仿真迷你版直達車、普通車造型，製作成超卡哇依的鑰匙圈，特別的是，列車車頭燈只要儲值、感應票閘門就會發光！造型討喜還兼具實用性和紀念性，限量只有3500個，每個售價400元。

桃捷公司24日指出，兩週年LED立體列車造型票卡，將於3月2日起於桃捷限定車站、桃園機場、蝦皮商城同步開賣，預計將掀起搶購熱潮。桃捷公司此次和一卡通票證公司合作，首創LED立體列車造型票卡，打造仿真迷你版直達車、普通車造型，製作成超卡哇依的鑰匙圈。

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▲▼桃捷推兩週年LED立體列車造型票卡。（圖／桃捷提供）

桃捷宣稱，這個全台首創立體列車造型票卡超吸睛，包材則以主題「迎春」作為設計發想，以清新風格手繪出桃園國際機場、桃園國際棒球場、青塘園等機捷沿線景點，象徵桃園機場捷運帶著旅客飛往世界、加油喝采、漫步野餐，希望旅客從春天開始，一年四季都能享受搭乘機捷帶來的美好。

桃捷表示，該通車2週年限定票卡數量有限，送禮自用兩相宜，透過多元通路讓旅客購買方便，國內、外旅客都可以典藏。