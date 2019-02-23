原訂今年結婚卻驟逝！折蓮花驚見「只做你公主」未接來電：祂來求大家原諒

▲網友分享男友過世後手機響起匿稱「只做你公主」的未接來電，讓網友認為是過世男友來請求大家原諒。（圖／翻攝自Facebook／靈異公社，下同）

記者葉國吏／綜合報導

一位女網友在2018年6月1日時男友因車禍過世，發文透露男友為了讓她知道「祂還在」，用LINE打電話，結果透過能感應的朋友轉達，男友因為無法實現結婚的承諾，希望請求原諒，讓上萬網友不捨流淚，紛紛按讚打氣。

網友在臉書私密社團《靈異公社》發文指出，男友因車禍意外過世，當時她從台中趕到義大醫院，隔天「帶男友回家」。而男友的手機，她則關機放在包包裡。

▲社友紛紛加油打氣。

網友表示在治喪期間，她在靈堂專心折蓮花、寫經文時，手機突然響了，她拿出自己手機一看震驚「顯示男友打電話來」，但沒接起來就掛斷了。

網友說，這時旁邊有能感應的朋友，透露說男友因為走的很突然，來不及跟她說些什麼，所以只能透過手機來讓網友知道「祂在」。

▲▼社友說這經歷溫馨跟淡淡的憂傷。

網友透露，因為她們原訂在2019年結婚，但因為車禍緣故，無法照承諾給她婚禮，自認「對不起家人也對不起我」、「不是故意的，請求大家的原諒」。

對於這段經歷，社友留言說「真的 人會掛念最想的人 我在生命指數只有3時我看到好多」、「完全感覺不到靈異，只有感到溫馨跟淡淡的憂傷。」、「捨不得你」、「心酸酸的 加油」。