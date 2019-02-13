台南立委補選陳筱諭開砲！要謝龍介辭議員展決心

▲謝龍介。（資料照／ETtoday）

政治中心／綜合報導

有「最強村姑」封號的無黨籍台南市立委參選人陳筱諭，13日把砲火對準代表國民黨參選立委補選的議員謝龍介，認為他要參選就辭職，展現勇氣跟決心，對此，謝龍介尚未對此回應。

陳筱諭認為，謝龍介不能只告訴選民，給他8個月來打通路、行銷農產品，「要就要現在辭職 ，讓選民感受到替選民發展的勇氣跟絕心，而不是在電視上講一講開支票」，她認為，拚經濟也要接地氣，這是政治人物基本的誠信問題。

陳筱諭也說，外界都將這次的立委補選視為2020總統大選的前哨戰，所以藍綠兩黨推出的都是外來人口空降，要來打一場總統的「代理人選戰」。她批評，這是藍綠陣營，只想到政治利益，只會盤算未來的政治版圖，絲毫不尊重在也鄉親的實際問題，更無力解決目前的困境。

陳筱諭強調，自己是唯一在這個選區土生土長的年輕人，有堅定改革的勇氣、決心和做法，更是有骨氣的台南人，可以和在地鄉親們一起來拚經濟，顧生活，而不是滿嘴政治語言，隨隨便便開支票。

針對陳筱諭公開要謝龍介辭議員展現決心，謝龍介尚未做出回應，但他在宣布參選台南立委曾表示，接受黨中央的徵召，因此就算再困難都會一肩扛起責任，他也承諾，有信心會幫助農漁民找出最好出路，懇請大家給他8個月時間，若做不到他會辭職，下一屆也沒面子參選。

▲陳筱諭。（資料照／記者林悅翻攝）